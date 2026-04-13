قرار غربال بإلغاء هدف الترجي التونسي كان صحيحا

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا... جمال الشريف:

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي الترجي الرياضي التونسي وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين المشجعين، حول صحة قرارات الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، في مباراة خسرها الترجي أمام ضيفه بنتيجة (0ـ1)، على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسية.

وكشف الخبير التحكيمي جمال الشريف لموقع “العربي الجديد”،، رأيه حول صحة هدف صن داونز ضد الترجي في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، بقوله: “رفعت الكرة من وسط الميدان باتجاه ثابيلو مورينا، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، نظراً لوجود تغطية واضحة من قبل محمد أمين بن حميدة، الذي كان أقرب إلى خط مرماه بشكل واضح”.

وتابع: “استقبل ثابيلو مورينا الكرة داخل منطقة الجزاء على الطائر، وبعدها مررها بباطن قدمه اليمنى إلى داخل منطقة المرمى، ليتحرك إليها من موقف صحيح أيضاً، برايان ليون، الذي سجل الكرة، التي وضعها برأسه في شباك الترجي بالدقيقة 51، وبالتالي، قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب هدف صن داونز، لعدم وجود حالة تسلل في كلتا الحالتين”.

وحول إلغاء هدف التعادل، الذي سجله الترجي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: “ركلة حرة لصالح الفريق التونسي رفعت إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى إليها حمزة الجلاصي في محاولة حتى يلعب الكرة، وفي نفس الوقت ارتقى حارس المرمى رونوين ويليامز رافعاً يديه إلى الأعلى، حتى يلتقط الكرة، لكن حمزة الجلاصي استخدم ساعد يده اليمنى، حيث أزاح اليد اليسرى للحارس، وتابع حركة ساعده باتجاه وجه خصمه، الذي سقط على الأرض مصاباً، وبعدها رفعت الكرة إلى أبو بكر دياكيتي، الذي أحرز هدف التعادل”.

وختم الشريف حديثه: “الحكم مصطفى غربال احتسب الهدف، لكن تقنية الفار استدعته على الفور، حتى يراجع الحالة من جديد، ليتبين وجود ضرب متهور من قبل حمزة الجلاصي، الذي استخدم ساعده الأيمن على وجه حارس المرمى رونوين ويليامز، فعمد الحكم إلى إلغاء الهدف، واحتسب مخالفة ضد لاعب الترجي، أتبعها ببطاقة صفراء، لأن حمزة الجلاصي لم يضع سلامة منافسه بعين الاعتبار، وكان لعبه متهوراً، وبالتالي القرار النهائي بإلغاء هدف الترجي كان صحيحاً”.