قرار هامّ في بيت شباب بلوزداد

الشروق الرياضي
ح.م

اتّخذت إدارة نادي شباب بلوزداد مساء الإثنين قرارا هامّا، يتعلّق بِفريقها الكروي.
وأقدمت إدارة الشباب على تعيين التقني إسحاق علي موسى عضوا (مساعدا) ضمن جهاز التدريب للفريق الكروي صنف الأكابر.
وقبل التعيين الوارد ذكره أعلاه، كان إسحاق علي موسى يُدرب أواسط شباب بلوزداد.
وكانت إدارة فريق “أبناء العقيبة” قد عيّنت مؤخّرا التقني مصطفى سبع مدربا لِفريق الأكابر، بعد تنحية سيد راموفيتش.
وبقيت لِفريق شباب بلوزداد 8 مقابلات في البطولة الوطنية، فضلا عن بلوغه نصف نهائي كأس الجمهورية، وحينها يُواجه المضيّف شباب قسنطينة.

