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الجزائر

قريبا في الجزائر.. خدمات المستشفيات لجميع المواطنين “بدون ملف طبي”

الشروق أونلاين
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قريبا في الجزائر.. خدمات المستشفيات لجميع المواطنين “بدون ملف طبي”
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مستشفيات بدون ملفات ورقية قريبا في الجزائر

تعمل وزارة الصحة على مشروع لرقمنة القطاع، وهو ما سيسمح للجزائريين بالحصول على الخدمات الطبية في المستشفيات، من دون الحاجة إلى حمل ملف طبي ورقي.

فحسب ما أكده المدير العام للهياكل الصحية بالوزارة البروفيسور إلياس رحال، سيتمّ تعويض الملف الطبي برقم صحي خاص، وملف صحي إلكتروني، يحمل كل تفاصيل الحالة الصحية للمريض.

وأوضح البروفيسور رحال في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية الجديدة في البوني بولاية عنابة، ستكون نموذجا لرقمنة المؤسسات الصحية في الجزائر.

يأتي ذلك في إطار المخطط الصحي للتكفل بالمرضى. وهو يهدف إلى تسهيل الولوج  للمؤسسات الصحية، ومسح الاختلالات والفوارق بين مناطق الوطن في مجال الخدمات الصحية، يضيف المسؤول.

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