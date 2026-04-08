كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. الجزائر تواجه هذه المنتخبات في دور المجموعات

المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، عن وقوع المنتخب الجزائري لهذه الفئة في المجموعة الرابعة.

وإلى جانب المنتخب الجزائري، تضم المجموعة الرابعة، كل من السنغال وجنوب إفريقيا وغانا.

أما المجموعة الأولى فتضم منتخبات المغرب ومصر وتونس وإثيوبيا.

وتضم المجموعة الثانية كل من كوت ديفوار والكاميرون وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وتتواجد في المجموعة الثالثة منتخبات مالي وأنغولا وتنزانيا وموزمبيق.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2026 لأقل من 17 سنة، المؤهلة لمونديال قطر، في الفترة من 13 ماي إلى 2 جوان المقبلين، بالمغرب.

