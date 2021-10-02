كافالي يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة “الخضر”

سليم.ع

كشف مدرب منتخب النيجر، جون ميشال كافالي عن قائمة تضم 29 لاعبا، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام المنتخب الجزائري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال..

وضمت القائمة تسعة لاعبين محليين ينشطون في بطولة النيجر، فيما كانت بقية الأسماء من مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية.

ووجه كافالي الدعوة لأربعة حراس مرمى، بالإضافة إلى تسعة مدافعين وتسعة لاعبي وسط، إلى جانب سبعة مهاجمين.

وتتشكل القائمة المعنية بالمواجهة المزدوجة أمام الجزائر، من في لاعبين ينشطون في بطولات مختلفة منها الفرنسية والدنماركية وبطولة نيجيريا والبطولة التونسية.

كما وجه كافالي الدعوة للاعبين إثنين ينشطان في الدوري الصهيوني، ويتعلق الأمر بكل من محمد علي و يوسف داوودا.

ويستقبل “الخضر” منتخب النيجر يوم 8 أكتوبر الجاري بملعب تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات مونديال قطر، قبل التنقل إلى النيجر لخوض مباراة الجولة الرابعة يوم 12 أكتوبر.