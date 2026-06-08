“كاف” تتوقع تألق “محاربي الصحراء” في كأس العالم 2026

توقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تألق المنتخب الجزائري، في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونشر “كاف” على موقعه الرسمي تقريرا مطولا، عن مشاركة “الخضر” في مونديال 2026.

وجاء في التقرير، أن حظوظ الجزائر قائمة بقوة في بلوغ الدور الثاني في مونديال 2026، في ظل النظام الجديد الذي يسمح بتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث.

وأضاف التقرير، أن المنتخب الأرجنتيني المرشح الأبرز لصدارة المجموعة العشرة، لكن في نفس الوقت، الجزائر تملك الإمكانات والخبرة وعنصر المفاجأة التي تسمح لها بالمنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل.

كما ترى “الكاف”، أن المنتخب الجزائري يُعد من أكثر المنتخبات الإفريقية موهبة، بفضل امتلاكه مجموعة من اللاعبين الناشطين في أبرز الدوريات الأوروبية والعربية، مع لاعبين محليين إلى جانب مزيج من الخبرة والشباب، ما يمنحه القدرة على منافسة أقوى المنتخبات في البطولة.

وجاء في التقرير: “تدخل الجزائر كأس العالم 2026 بطموح مشروع يتمثل في تجاوز دور المجموعات والعودة إلى الأدوار الإقصائية التي نشطوها في آخر مشاركة لهم في مونديال البرازيل 2014.. ويملك “الأفناك” رغم صعوبة المجموعة، من الجودة والخبرة مما يسمح لهم بمنافسة منتخب الأرجنتين وعلى الأقل منتخبي، النمسا والأردن، على بطاقات التأهل.. وسيجد منتخب الجزائر نفسه يتجه بخطى ثابتة إلى المونديال، بعزيمة كبيرة من أجل كتابة صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية”.