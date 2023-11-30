كتائب القسام تتبنى عملية القدس

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عملية القدس التي تم تنفيذه اليوم الخميس، 30 نوفمبر، وقتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 12 آخرون بجروح، قرب أحد مداخل مدينة القدس.

الكتائب وفي بيان عسكري قالت “القسام يتبنى عملية القدس البطولية ويزف منفذيْها القساميّين الشقيقين مراد وإبراهيم النمر بعون الله وقوته وتوفيقه تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس البطولية، والتي نُفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس 16 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 30 نوفمبر 2023، وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة”.

كتائب القسام قالت أن “هذه العملية تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات، ورسالة تحذيرٍ مباشرةٍ ضدّ الانتهاكات التي يمارسها بن غفير وعصابته بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.”

ومنفذا العملية هما الأخوان مراد نمر، 38 عاما، وابراهيم نمر 30 عاما، وهما أسيران سابقان في سجون الإحتلال. وقد أعلنت وسائل إعلامية عبرية عن اقتحام قوات الاحتلال لمنزل عائلتهما واعتقلت عددا من أفرادها.

وللإشارة فهذه العملية هي الرابعة التي تشهدها القدس منذ بدء العدوان على غزة. فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها الانتقامية ضد الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات، اضافة الى منع المقدسيين من الصلاة في مسجد الأقصى.