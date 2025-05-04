كتاب إنجليزية جديد لتلاميذ الأولى متوسط

الديوان سيطبع مليون نسخة بسعر لا يتجاوز 250 دينار

سيشرع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، في طبع “مليون” كتاب إنجليزية جديد موجّها لتلاميذ أقسام الأولى متوسط، بمجرد اعتماده والتصديق عليه من قبل المعهد الوطني للبحث في التربية، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو مواصلة تنفيذ الإصلاحات التربوية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية بإدراج الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي، وكذا للارتقاء بمستوى المتعلمين الدراسي في اللغات الأجنبية عموما وبشكل خاص اللغة الحية.

أفادت مصادر “الشروق”، أن لجنة متخصّصة، تضم مفتشين من ذوي الكفاءة العالية والخبرة المهنية الطويلة، والذين تم انتقاؤهم من 58 ولاية، قد أسدلوا الستار على مهمتهم الرئيسية والمتعلقة بتأليف كتاب مادة الإنجليزية الجديد والموجّه لتلاميذ أقسام الأولى متوسط، سيحل محل الكتاب المدرسي القديم والمعمول به حاليا.

وأشارت مصادرنا في هذا الشأن إلى أن المنهج التربوي الجديد، قد تم إعداده وتصميمه وفق مناهج وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمرحلة التعليم المتوسط، ووفق دفتر الشروط البيداغوجي الصادر عن لجنة الاعتماد للمعهد التكنولوجي للبحث في التربية.

والهدف من ذلك هو مواكبة التطوّرات الحاصلة في المجال المدرسي، وكذا للارتقاء بالمستوى الدراسي للمتعلمين، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات التربوية التي أقرها الرئيس تبون، والقاضية بإدراج الإنجليزية بدءا من مرحلة التعليم الابتدائي، وهو الأمر الذي يستوجب تجديد هذه المناهج التربوية بشكل تدريجي، من خلال إدخال تعديلات جوهرية عليها، وتبني بذلك إصلاحات هامة قد تكون جزئية أو كاملة.

وفي هذا الصدد، أبرزت مصادرنا بأنه قد تم تحويل الكتاب المدرسي الجديد لمادة اللغة الإنجليزية، إلى المعهد الوطني للبحث في التربية “وهو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يهتم بإجراء بحوث علمية وميدانية في مجال التربية والتعليم”، وذلك لأجل مراجعته بهدف التدقيق فيه بشكل عميق، قبل التصديق عليه من قبل لجنة الاعتماد المتخصّصة، في حين أشارت إلى أنه وفي حال تم تدوين ملاحظات، يعاد الكتاب المدرسي إلى لجنة التأليف والتي تقوم بالتصحيح والمراجعة اللازمين.

وعن باقي العمليات المنجزة عقب المصادقة على المنهج التربوي الجديد، كشفت ذات المصادر، بأن مصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المختصة، تشرع مباشرة في تأدية مهامها، والمتعلقة أساسا بطبع مليون كتاب مدرسي جديد، باستخدام تجهيزات ووسائل جد متطوّرة تحوز عليها المؤسسة، وبشكل متواصل ومستمر من دون توقف 24 ساعة على 24 ساعة وخلال عطل نهاية الأسبوع، وذلك لكي تكون الكتب جاهزة قبل موعد الدخول المدرسي المقبل 2025/2026.

وفي نفس السياق، أشارت مصادرنا إلى أن مصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ستعرض 750 ألف كتاب إنجليزية جديد للتسويق عبر شبكة واسعة، لتحقيق وصوله إلى أكبر عدد ممكن من التلاميذ، ليتم الاحتفاظ بـ250 ألف منهج مدرسي، وهي الحصة التي سيتم وضعها “بمخزون الديوان”، على أن يتم اللجوء إلى استغلالها بصفة عقلانية، لمواجهة أي نقص في الكتب المدرسية، أو لمجابهة أي أزمات قد تحدث جراء وقوع فيضانات أو زلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر نفسها إلى أن الكتاب المدرسي سيسوّق بمبلغ 250 دينار كأقصى تقدير، في حين سيتم طبعه في حدود 96 صفحة، ويتضمن بذلك دروسا تكون ملائمة ومتوافقة مع مستوى تلاميذ أقسام الأولى متوسط، والتي ستدعّم برسومات هادفة توضيحية وتربوية، تساعد على الفهم والاستيعاب السريعين، وتعمل على تبسيط المفاهيم والتعلمات بعيدا عن التعقيدات، وذلك قصد العمل على تحسين مستوى التلاميذ في اللغات الأجنبية.

وبالاستناد إلى ما سبق، لفتت مصادرنا إلى أن المصالح المختصة، ستشرع خلال السنة الدراسية المقبلة في تأليف وتصميم كتاب مادة الإنجليزية للسنة الثانية متوسط، على أن يتم الانتقال، خلال السنة الدراسية التي تليها، إلى مرحلة تجديد كتاب مادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة متوسط، وهكذا دواليك.