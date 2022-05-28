كراء بواخر إضافية لنقل الجالية

بعد تشبع الحجوزات.. نواب يقترحون:

اقترح نواب الجالية في المهجر استئجار بواخر إضافية لمواجهة الإقبال الكبير للجزائريين في المهجر على الرحلات البحرية، والتي دفعت بالشركة الجزائرية للنقل البحري إلى إعلان تشبع أغلب الحجوزات إلى غاية سبتمبر بالنسبة للرحلات القادمة من مرسليا وأليكونت، رغم تطبيق المخطط الصيفي الجديد.

وفي السياق، أكد نائب الجالية في أوروبا فارس رحماني “للشروق” أنه التقى رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى إيطاليا وتحدث معه حول العديد من القضايا التي تشغل الجالية في مقدمتها مسألة النقل التي تعتبر حسبه حديث الساعة بالنسبة للمهاجرين الجزائريين، أين ثمن قرارات الرئيس بتعزيز عدد الرحلات و مراجعة الأسعار وشراء 15 طائرة جديدة، وأكد محدثنا أنه شدد على ضرورة تسهيل عودة الجالية للوطن الأم حتى وإن استلزم الأمر كراء باخرات إضافية وتخصيص خطوط مباشرة للجالية في عدة مناطق كالولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل الخط البحري من إيطاليا، وإعادة فتح الخط الجوي بين ميلانو وعنابة.

من جهته، طالب نائب الجالية عن فرنسا توفيق خديم بضرورة تعزيز النقل البحري بين الجزائر وفرنسا لامتصاص الطلب الكبير الذي فاق العرض عدة مرات، مؤكدا أن ما توفره شركة النقل الجزائرية بخمس رحلات أسبوعيا نحو مرسيليا ورحلة واحدة نحو أليكونت لا يكفي ويتطلب تعزيز خطوط النقل بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والأجانب، وقال إن أغلب أفراد الجالية عجزوا عن حجز تذكرة نحو الجزائر وهذا ما يتطلب حسبه المزيد من الإجراءات الميدانية للاستجابة لمتطلبات الجالية.