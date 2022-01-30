كريم عينوز ينافس على “الدب الذهبي” في برلين السينمائي

سبق واستعرض سحر الجزائر في مهرجان "كان"

يشارك فيلم “بحار الجبال” للجزائري كريم عينوز في مهرجان برلين المزمع اطلاق دورته 72 في 10 فيفري وسط إجراءات احترازية مشددة بعد أن دافعت إدارة المهرجان عن إقامته حضوريا متحدية المتحور الجديد أوميكرون.

وينافس عينوز على جائزة الدب الذهبي إلى جانب 18 فيلما عالميا تمثل 15 دولة على جوائز الدببة المهرجان من بينها 17 فيلمًا تنظم عرضها العالمي الأول. ويكرم المهرجان الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير بالدب الذهبي الفخري عن مجمل أعمالها وعرض بعض أعمالها.

للإشارة سُجل حضور فرنسي قوي في القائمة النهائية للمنافسة، مع أعمال للمخرجين فرنسوا أوزن «في افتتاح المهرجان» وكلير دونيه والمخرج الفرنسي الكمبودي ريتي بانه.

كما تضم القائمة فيلماً للأمريكية فيليس ناغي كاتبة سيناريو فيلم «كارول»، والفائز السابق بالمهرجان الإيطالي باولو تافياني.

وقال المدير الفنّي للمهرجان كارلو شاتريان في بيان نشر على موقعه “إن الأفلام، مثل كل عام، هي وصف جيّد للعالم في حالة تحوّله الحالية ولكن أيضاً لشكل العالم آنفاً وكيف يمكن أن يصبح أو يكون”.

يذكر أن الفيلم الذي يشارك به البرازيلي ذو الاصول الجزائرية كريم عينوز “بحار الجبال” يعود من خلاله إلى جذوره كجوائري وهو خلاصة رحلة بحرية قام بها إلى الجزائر حيث يصف فيه حياة والديه، ويوثق قصة حب وانفصال الفتاة البرازيلية “إيراسيما” والجزائري “مجيد” بعد العلاقة الغرامية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كللت بالزواج، والأيام السعيدة التي عاشها الزوجان وقبل رحلة مجيد إلى الجزائر دون رجعة التي اضطرت إيراسيما إلى العودة وحدها إلى فورتاليزا وهي حامل، وقد سبق وقدم عينوز فيلم الوثائقي في مهرجان كان العام الماضي ولقي الكثير من الترحيب.