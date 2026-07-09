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رياضة

كلود لوروا يفتح النار على رئيس “الفيفا”

عمر سلامي
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كلود لوروا يفتح النار على رئيس “الفيفا”
أرشيف
جياني إنفانتينو

شن المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، هجوما لاذعا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

وقال لوروا في تصريحات له خلال ظهوره في برنامج “ليكيب دو سوار”: “أ نا مندهش من أن هذا الرجل لا يزال على رأس الفيفا، ولا أفهم كيف يُقبل أن يكون، على ما يبدو، المرشح الوحيد تقريبًا في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم: ” لديه ميزة واحدة، وهي أنه يتحدث عدة لغات. لكنه أحمق متعدد اللغات، وخطير على كرة القدم، ولم يقدم لهذا الرياضة أي شيء إيجابي على الإطلاق، بل جعلها تبدو في نظر الجميع رياضة مثيرة للجدل”.

وتابع: ” الأمر لا يقتصر على الجدل المثار في كأس العالم فحسب، بل يشمل أيضاً كأس الأمم الأفريقية، وعلاقته بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إنه يرى نفسه المنقذ في كأس إفريقيا، وهو أمرٌ لا يجرؤ على فعله ولو للحظة في بطولة أوروبا، أو كوبا أمريكا، أو كأس آسيا”.

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