كل التفاصيل عن بيع السيارات بالتقسيط الحلال والإجارة

الرئيس المدير العام لمصرف السلام الجزائر لـ"الشروق":

يقترح مصرف السلام الجزائر لزبائنه عروضا مختلفة لاقتناء السيّارات، منها التمويل الاستهلاكي، أي البيع بالتقسيط للسيارات المصنّعة في الجزائر وتقتصر العملية حاليا على سيارة “فيات 500″، إضافة إلى إجارة منتهية بالتمليك لمركبات “فيات” و”أوبل” و”جاك” للمهنيين والتجار، في انتظار عروض مماثلة قريبا لعلامات “جيلي” و”شيري”، والتي تحظى هي الأخرى أيضا بطلب هام من طرف الزبائن، كما يعتمد المصرف تسهيلات كبرى في السداد لعملائه.

وفي التفاصيل، يكشف الرئيس المدير العام لمصرف السلام الجزائر ناصر حيدر عن تخفيض إلزامية الدفع كقسط أول في المساهمة الأولى لمبلغ السيارة المصنعة في الجزائر، ويتعلق الأمر بمركبة “فيات 500” ، بمصنع وهران إلى 10 بالمائة فقط من ثمن السيارة، للتسهيل على المواطن إلى غاية جاهزية المركبة، ليدفع بعدها القسط الأول كاملا، والذي يختلف حسب الراتب الشهري للزبون.

وبناء على ذلك، يقول حيدر في تصريح لـ”الشروق”، فإن السداد في المرحلة الأولى سيقتصر على مبلغ 10 بالمائة من ثمن السيارة، ومن المفروض أن يتم تسليم السيارات التي قدم المصرف طلبيات عليها في أجل شهرين حسب ما صرح به المصنع، حيث سيتم استدعاء الزبون بعد جاهزية البطاقة الصفراء لتسديد بقية الشطر الأول المتفاوت من شخص لآخر حسب الراتب، حيث يستفيد على سبيل المثال أصحاب دخل 5 مليون سنتيم من تمويل يصل 70 مليون سنتيم.

ويشدّد حيدر على أن اتخاذ “مصرف السلام الجزائر” لهذه الخطوة يندرج ضمن مساعيه للتسهيل على الزبون وتقليص أعبائه، حيث يستفيد المواطن من فرصة إضافية لادخار المبلغ اللازم.

بالمقابل، أكد المتحدث استمرار مختلف الصيغ لتمويل السيارات عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك للمهنيين والتجار، حيث شملت العملية السنة الماضية علامتي “فيات” و”أوبل” وتم تسويق 600 مركبة إلى غاية 31 ديسمبر 2023، كما تم تسويق 700 مركبة إلى غاية 15 جانفي المنصرم، مع اتفاق لبيع 693 مركبة أخرى خلال سنة 2024.

ويتضمن مخزون المصرف اليوم، يقول حيدر، 270 سيارة، وتم تقديم طلبية بـ260 مركبة أخرى، وتشمل عملية التسويق خلال سنة 2024 مركبات فيات وأوبل، تضاف إليها مركبات “جاك لإيمين أوتو”، وكيلها المعتمد في الجزائر، وتم تقديم طلبيات لاقتناء سيارات “جيلي” و”شيري” أيضا لتسويقها بالإيجارة المنتهية بالتمليك لأوّل مرة بعد أن دخلت هذه المركبات السوق الجزائرية قبل فترة.

ويشدّد الرئيس المدير العام لمصرف السلام على أن قيمة السيارات بترقيم سنة 2023 والذي عادل 700 مركبة إلى غاية 15 جانفي المنصرم بلغ 1.1 مليار دينار، وبالنسبة لـ693 مركبة خلال سنة 2024 تعادل قيمة التمويل 2.1 مليار دينار، أي بإجمالي بين 2023 و2024 بـ3.2 مليار دينار أي 320 مليار سنتيم.

ولا تقتصر عروض مصرف السلام، يقول الرئيس المدير العام، على السيارات، حيث يتم التحضير حاليا لإطلاق منتجين جديدين، الأول يحمل عنوان “دفتري الأخضر”، ويتعلق بتمويل المشاريع المحافظة على البيئة وهو نوع جديد من التمويل في الجزائر، والثاني تحت تسمية “دراستي” والذي يختص بتمويل الدراسة والتعليم والتكوين الجامعي بالتقسيط للراغبين في ذلك، حيث يرتقب إماطة اللثام عن هذين المنتوجين الجديدين قريبا، واللذين يتسمان بأنهما مطابقان لما تنصّ عليه الشريعة الإسلامية.