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اقتصاد

كمال مولى: منتدى حول الحليب لتشخيص الشعبة قريبا

إيمان كيموش
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كمال مولى: منتدى حول الحليب لتشخيص الشعبة قريبا
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رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى

كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، عن التحضير لتنظيم منتدى للأمن الغذائي حول الحليب، وآخر حول الطماطم الصناعية قريبا، لرصد الحلول بهدف تطوير هاتين الشعبتين وترقية آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الخارج.
وقال كمال مولى، خلال افتتاحه لمنتدى الأمن الغذائي للقمح الصلب، المنظّم الخميس، من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن حضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لتدشين هذا الحدث دليل على مساعي الدولة لتحويل قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إجراءات ملموسة، من خلال رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف مولى: “القمح الصلب يكتسي أهمية كبرى في مائدتنا، وتبعيتنا لاستيراده تدعو للقلق وتتطلب منا التفكير في حلول دائمة”، مؤكدا أن إنتاج القمح في العالم يعادل 34 مليون طن، في حين أن الكمية التي يتم تبادلها بين الدول تعادل فقط 7 مليون طن، الأمر الذي يدعو لإيجاد حلول جدّية لنقص هذه المادة، مع الأخذ بالاعتبار كافة المعطيات والمؤشرات المتعلّقة بتغير المناخ والصراعات الدولية والمصالح المالية والتحوّلات الديموغرافية في العالم وبلادنا.
ويشدّد رئيس “كريا” على أنه حان الوقت لاسترجاع مكانة الجزائر التي كانت في وقت مضى “مطمورة أوروبا من القمح”، من خلال إيجاد آليات صحيحة للإنتاج واستخدام منهج تشارك فيه جميع الأطراف، بزراعة المساحات الصحراوية التي كان الجميع يعتقد أنها عقيمة وتحولت بسواعد المخلصين إلى رصيد ضخم للبلاد، مثبتة أن آفاق زراعة القمح مفتوحة في الجنوب في بلادنا.
ودعا المتحدّث إلى الانطلاق في تجسيد المشروع الضخم، لتحويل الصحراء إلى خزان من للقمح الصلب والتحوّل إلى بلد مصدر في فترة زمنية معقولة، وتحقيق الأمن الغذائي وخلق الثروة ومناصب شغل.

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