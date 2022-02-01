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رياضة

كوربيس: بلايلي قد يصبح مُدلَّل أنصار فريق براست

علي بهلولي
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كوربيس: بلايلي قد يصبح مُدلَّل أنصار فريق براست

يُبدي التقني الفرنسي رولان كوربيس تفاؤلا بِنجاح اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في فريقه الجديد براست.

ويعرف التقني كوربيس اللاعب بلايلي جيّدا، حيث سبق وأن درّبه في فريق اتحاد العاصمة ما بين 2012 و2013.

وقال رولان كوربيس في تصريحات للموقع الفرنسي “لو 10 سبور” نشرها، الثلاثاء: “إنها خطوة ممتازة أقدمت عليها إدارة نادي براست. لم يفلت بلايلي من عينَي بلماضي، ونجح في توظيفه مع المنتخب الجزائري. أتوقّع أن يُحدث هذا اللاعب مفاجأة سارّة في بيت براست عند نهاية الموسم الحالي. أعرف التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست جيّدا، وأعتقد أنه سيُحسن بِدوره الاستثمار في موهبة بلايلي. مَن يدري، كيف يصبح بلايلي مدلّل أنصار نادي براست!”.

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