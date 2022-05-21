كوريا الجنوبية: رئيس شركة نفطية يعتذر للشعب.. بعد انفجار مميت

بعد وقوع انفجار في مصفاة نفطية جنوب غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين. اعتذر رئيس شركة “أس-أويل” النفطية يوم الجمعة بشكل علني أمام مواطني البلاد.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب”، فقد نظّم حسين القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة، وهو سعودي الجنسية، مؤتمرا صحفيا بعد ساعات من وقوع الانفجار.

وقال القحطاني في المؤتمر الصحفي: “أودّ أن أعبر عن أعمق التعازي واعتذاري للمتوفى الذي فقد حياته في حادث مصفاة “أس-أويل” في أونسان. ولأسرته”.

وأضاف:”أعتذر أيضا للعمال المصابين والسكان المحليين القريبين من المصفاة الذين تسببنا إزعاجهم”.

وتعود ملكية شركة أس-أويل، وهي ثالث أكبر شركة نفطية في البلاد، إلى شركة أرامكو السعودية.