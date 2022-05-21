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كوريا الجنوبية: رئيس شركة نفطية يعتذر للشعب.. بعد انفجار مميت

الشروق أونلاين
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كوريا الجنوبية: رئيس شركة نفطية يعتذر للشعب.. بعد انفجار مميت
ح.م
حسين القحطاني

بعد وقوع انفجار في مصفاة نفطية جنوب غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين. اعتذر رئيس شركة “أس-أويل” النفطية يوم الجمعة بشكل علني أمام مواطني البلاد.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب”، فقد نظّم حسين القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة، وهو سعودي الجنسية، مؤتمرا صحفيا بعد ساعات من وقوع الانفجار.

وقال القحطاني في المؤتمر الصحفي: “أودّ أن أعبر عن أعمق التعازي واعتذاري للمتوفى الذي فقد حياته في حادث مصفاة “أس-أويل” في أونسان. ولأسرته”.

وأضاف:”أعتذر أيضا للعمال المصابين والسكان المحليين القريبين من المصفاة الذين تسببنا إزعاجهم”.

وتعود ملكية شركة أس-أويل، وهي ثالث أكبر شركة نفطية في البلاد، إلى شركة أرامكو السعودية.

“أزمة زيت” في متاجر كوريا الجنوبية

في 18 ماي، قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إنها ستكثف مراقبتها لسوق زيت الطهي. بسبب المخاوف إزاء نقص الإمدادات وتخزين السكان لكميات كبيرة من هذه المادة.

وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب”، فقد ارتفعت أسعار زيت الطهي في البلاد، بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا وقيود التصدير التي فرضتها إندونيسيا.

ودفعت هذه الأزمة بعض المستهلكين إلى شراء وتخزين كميات كبيرة من الزيوت. قبل أن تفرض المتاجر الكبرى ومراكز التسوّق على الإنترنت، قيودا على الكمية المتاحة لكلّ متسوّق.

وفي خلال اجتماع مع وزارة الزراعة، قالت كبرى شركات توريد زيوت الطهي، إنها تتوفّر على مخزون يكفي لشهرين إلى 4 أشهر من المادة.

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