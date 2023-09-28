كوريا الشمالية تعدّل دستورها وتدرج قوتها النووية فيه

قامت كوريا الشمالية بإجراء تعديل على دستورها من أجل “تنظيم وضع قواتها النووية” و”مبادئ أنشطة الدولة فيما يتعلق ببناء القوات النووية”، هذا حسب ما نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، 28 سبتمبر.

حسب ما نشرته الوكالة، فالتعديل أتى أثناء الدورة التاسعة لمجلس الشعب لكوريا الشمالية في دورته الرابعة عشر، والتي انعقدت من 26 إلى 27 سبتمبر. حيث تم “تعديل وتكميل بعض محتويات الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية” بدعم وموافقة كاملة من المشاركين.”

كما قالت أن قام بإقرار التعديلات على الدستور من أجل “تنظيم وضع القوات النووية في الدفاع الوطني ومبادئ أنشطة الدولة فيما يتعلق ببناء القوات النووية “.

كما أضافت أن “جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باعتبارها دولة مسؤولة تمتلك أسلحة نووية، تعمل على تطوير الأسلحة النووية من أجل ضمان حق البلاد في البقاء والتنمية، وقمع الحرب، وحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.”

هذا التعديل الذي يثبت لسياسة القوة النووية لكوريا الشمالية، قالت الوكالة أن اعتماده يضفي “الطابع الرسمي” على سياسة القوة النووية هذه، كما “يعزز بشكل كبير قدرات الدفاع الوطني، بما في ذلك القوة النووية، ويعتمد عليها.”