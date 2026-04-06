كيليا نمور تتوّج بالميدالية الذهبية الثانية

عمر سلامي
توّجت البطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور بميدالية ذهبية جديدة ضمن المرحلة الرابعة من كأس العالم للجمباز الفني، المقامة بالقاهرة.

وأحرزت نمور ميدالية ذهبية في منافسات عارضة التوازن.

وقدمت كيليا نمور أداءً رائعا خلال المنافسة وحققت علامة 14.266.

ورفعت البطلة كيليا نمور رصيدها إلى ميداليتين ذهبيتين في جولة كأس العالم للجمباز بالقاهرة.

وكانت نمور، قد حققت الأحد عن جدارة ميدالية ذهبية في جهاز العمودين غير المتوازيين.

وتحصلت نمور على علامة 14.033 نقطة، متقدمة على الصينيتين جيانغ شوتينغ “13.700 نقطة” والسلوفينية ريبار لوتشيا “13.100 نقطة”.

