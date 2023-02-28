لاعب إسباني يدهسه القطار والشكوك تحوم حول انتحاره

فارق اللاعب الإسباني السّابق بيلايو نوفو غارسيا، الثلاثاء، الحياة عن عمر يُناهز 32 سنة. بعد أن دهسه قطار بِمدينة أوفييدو بِالشمال الغربي للبلد.

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا لِمعرفة إن كانت وفاة هذه اللاعب “طبيعية”، أو انتحارا. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية.

وتعرّض اللاعب بيلايو نوفو غارسيا سنة 2018 لِحادث خطير، لمّا سقط أرضا من الطابق الثالث لِفندق، حيث كان يُقيم رفقة زملائه في فريق ألباسيتي الإسباني، قبل أن يُصاب بِالشلل (رجلَيه) ويُجبَر على استعمال الكرسي المُتحرّك. وبعدها غيّر النشاط الرياضي، وانتقل إلى ممارسة لعبة التنس لِفئة ذوي الاحتياجات الخاصّة (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه). وهو سبب التحقيق الأمني في تحديد طبيعة الوفاة، إن كانت نتيجة حادث مرور أو تعمّد أن يدهسه القطار (انتحار).

وفضلا عن فريق ألباسيتي، سبق للاعب بيلايو نوفو غارسيا أن ارتدى أزياء أندية إسبانية في منصب متوسّط ميدان، على غرار إيلتشي وأوفييدو، كما احترف في نادي كلوج الروماني.

وفي نوفمبر 2009، صُدم الشارع الرياضي الألماني بِنبأ انتحار حارس مرمى منتخب هذا البلد لِكرة القدم روبيرت إنكه (32 سنة)، لمّا قاد سيارته وتوقّف وَسَطَ خطّ للسكّة الحديدية، قبل أن يدهسه القطار ويُفارق الحياة.

وفي نوفمبر 2011، عُثر على مدرب منتخب بلاد الغال لِكرة القدم جاري سبيد (42 سنة) مشنوقا داخل غرفته.