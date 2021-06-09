لاعب إنجليزي سابق يشيد بسعيد بن رحمة

توقع تألقه الموسم المقبل

قدم نجم نادي هال سيتي الإنجليزي السابق، دين ويدناس، نصيحة لإدارة نادي وستهام الإنجليزي بخصوص النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، تحسبا للموسم المقبل، لا سيما في ظل إصرار إدارة نادي المطارق على ضم نجم نادي مانشستر يونايتد، جيسي لينغارد، في صفقة انتقال نهائية بعد أن لعب الموسم الماضي على شكل إعارة لمدة 6 أشهر أو البحث عن لاعب آخر لتعويضه في حال فشل المفاوضات.

وكان لينغارد ساهم في تسجيل 14 هدفا خلال 16 مباراة فقط لعبها مع النادي اللندني الموسم الفارط، وأسهم في تأهل النادي للمشاركة في “اليوروباليغ” بعد غياب استمر لخمس سنوات كاملة، وكان من أفضل اللاعبين في النادي رفقة بن رحمة، رغم أن الأخير لم يحظ بالثقة الكاملة للمدرب ديفيد مويس.

وقال اللاعب السابق لنادي هال سيتي في تصريحات لموقع “فوتبول فان كاست” تعليقا على إصرار إدارة “الهامرز” على ضم لينغارد أو بديل آخر: “لا أدري لماذا يصر النادي على البحث عن بديل آخر في حال فشل شراء عقد لينغارد”، مطالبا لمنح الفرصة للدولي الجزائري، وتابع: “بن رحمة أمامه فرصة ذهبية، يمكنه تقمص دور لينغارد على الجهة اليسرى”، قبل أن يؤكد: “لقد تم انتدابه بمبلغ 26 مليون جنيه إسترليني.. حان الوقت ليبرهن على قدراته”، وأردف: “إنه لاعب موهوب وعليه أن يتقدم في مشواره..صراحة مكانته مضمونة على الجهة اليسرى”.

إلى ذلك، كان بن رحمة انضم في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي إلى وستهام، قادما من نادي برينتفود الناشط بدوري الدرجة الأولى وأمضى عقدا إعارة بإجبارية الشراء بعد عام واحد، لكن إدارة “الهامرز” اشترت عقده شهر جانفي مبكرا لفسح المجال لضم لينغارد آنذاك من مانشستر يونايتد بنظام الإعارة، وشارك لاعب نادي نيس الفرنسي السابق مع وست هام هذا الموسم في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 6 أهداف أخرى.