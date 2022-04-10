لاعب كاميروني يتسبّب في إصابة عطال

سقط اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء الأحد، في فخّ إصابة على مستوى الكتف، أجبرته على الخروج من أرضية الميدان في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأوّل.

حدث ذلك خلال مباراة فريق نيس والمضيف نادي لونس، بِرسم الجولة الـ 31 من عمر البطولة الفرنسية.

وكان وراء إصابة عطال الدولي الكاميروني إنياسيوس غاناغو، مهاجم فريق لونس. عِلما أن هذا اللاعب تابع مواجهة الذهاب أمام الجزائر من دكّة البدلاء، وخلال لقاء العودة دخل إلى أرضية الميدان بديلا، في أواخر دقائق الشوط الأوّل الإضافي.

ولم تُصدر إدارة نادي نيس لِحدّ كتابة هذه الأسطر بيانا، تُوضّح فيه مدى خطورة إصابة مدافع “الخضر” من عدمها، ومدّة العلاج.

وقبل الإصابة المُشار إليها، تعرّض عطال لِإصابة أولى في الدقيقة الـ 17 (الصورة المُدرجة أدناه)، اضطرّ على إثرها الحكم إلى طرد اللاعب المالي ماساديو حيدرا مدافع فريق لونس.

وبات يوسف عطال وقد تعرّض لِرابع إصابة له في الموسم الحالي، الثالثة منها كانت أيضا على مستوى الكتف، وأبعدته عن المنافسات الرّسمية لِمدّة شهر وإلى غاية الـ 9 من مارس الماضي.

أمّا متوسط الميدان هشام بوداوي، فتابع هذه المباراة من دكّة بدلاء فريقه نيس، الذي خسر بِثلاثية نظيفة.

وطرد الحكم أيضا لاعبَين من فريق نيس في الشوط الثاني.

ويتموقع فريق نيس بعد هذه الهزيمة الثقيلة في المركز الـ 5، بِرصيد 51 نقطة. ويشغل نادي لونس الرّتبة الـ 8 بِرصيد 47 نقطة.