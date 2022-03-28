لا عمرة من دون محرم إلا فوق 45 سنة وبشروط

السعودية تقطع دابر الإشاعات حول المسألة

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، الإثنين، عن السماح للمرأة بأداء العمرة من دون محرم، مشترطة لذلك حدا أعلى للسن التي يُسمح فيها بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من خارج المملكة لغرض العمرة.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة عمرة ضمن “عصبة نساء” أي – مجموعة أمانة – إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم، مشددة على قيام الوكيل المحلي المعتمد بتشكيل مجموعات عصب النساء.

ويأتي هذا التأكيد من الجانب السعودي، لينهي الجدل الحاصل حول هذه المسألة، بعد تداول معلومات وبيانات حول إسقاط شرط المحرم بالنسبة للنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة والقادمات لأداء مناسك العمرة من خارج المملكة العربية السعودية، وهي المعلومات التي سارعت لنفيها السلطات السعودية، عبر رسائل نصية وجهها متعاملون سعوديون إلى وكلائهم في العالم بما فيها الجزائر، أكدوا فيها على نفي إسقاط شرط المحرم للنساء الأقل من 45 سنة.

للإشارة، فإن وزارة الحج والعمرة السعودية كانت قد أعلنت أنه تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا، كما ألغت اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” لجميع الراغبين في أداء المناسك.