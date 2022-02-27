لا مزيد من الغاز الجزائري للأوروبيين إلا بشروط!

مصدر رسمي رفيع بسوناطراك لـ"الشروق":

قال مصدر رسمي رفيع في شركة سوناطراك لـ”الشروق”، إن تسويق كميات إضافية لشركاء الجزائر في مجال الغاز لن يكون إلا في إطار عقود واضحة ومتفق عليها وليس بفتح الأنابيب دون أي تفاهمات مسبقة، موضحا أن من يتحدثون عن تعويض الجزائر للغاز الروسي يجهلون تماما واقع الإنتاج والصادرات الروسية.

الحديث عن تعويض الجزائر للغاز الروسي جهل كبير بالواقع

وأوضح المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق”، ردا على سؤال بخصوص إمكانية تعويض الغاز الجزائري لنظيره الروسي في القارة الأوربية، بالتأكيد على أن من يتحدث عن هذا الأمر يجهل تماما حجم الإنتاج والتصدير الروسي لأوروبا والعالم.

وبخصوص ما يثار في وسائل الإعلام عن إمكانية تعويض الغاز الروسي من طرف الجزائر في القارة الأوربية، في ظل الأزمة الأوكرانية، وصف محدثنا الأمر بأنه “أحلام” وكلام من لا يعرفون الواقع وليس لهم أدنى معلومة عن حجم الصادرات الروسية التي بلغت 240 مليار متر مكعب (الإنتاج يتعدى 600 مليار متر مكعب سنويا).

للإشارة، يبلغ الإنتاج الجزائري من الغاز نحو 130 مليار متر مكعب سنويا، بينما تتخطى الصادرات السنوية 40 مليار متر مكعب.

وبحسب محدثنا، فإن الغاز وخلافا للنفط لا يمكن تخزينه، وكل ما يتم إنتاجه يجري بيعه، مشيرا إلى أن الاستثمار في البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتمييع كلها أمور تستوجب أن يكون هناك سوق وهذا يعني وجود عقود لتسويق هذا الإنتاج.

واستطرد مصدر “الشروق” بالقول “إذا طُلبت منا اليوم كميات إضافية ونقوم بتسويقها فهذا يعني أن سوناطراك لها مخزون من الغاز ولم تقم ببيعه، وهذه ستكون إذن جريمة بحق الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل الأسعار الموجودة حاليا”.

وأضاف المتحدث أنّ “الغاز يستحيل تخزينه والغاز الموجود لدينا ونستطيع إنتاجه موضوع في عقود متوسطة وطويلة تصل إلى 10 سنوات مع الشركاء، والأسعار في العقود لها طابع خاص وتتغير مع تغير الخام والسوق الدولية للطاقة بصفة عامة”.

وتابع “السوق موجود لأن هناك مستهلكين وما نقوم بإنتاجه يتم تسويقه للشركاء بموجب العقود”.

وحسب المسؤول ذاته، فإن الغاز ليس عبارة عن حنفية للمياه يتم فتحها ليتدفق الغاز في أي وقت أردنا ذلك، موضحا أن الإنتاج يسوق وفق عقد للشركاء.

وحسب المتحدث، فإن إنتاج سوناطراك كله موضوع ضمن عقود للشركاء، و”إذا كانت فيه طلبيات لزيادة كميات إضافية، سننظر في الأمر وندرس الإمكانية وفق الإنتاج الذي نستطيع إضافته، وخصوصا ضمن عقود ومفاوضات بشأن الأسعار وغيرها”.

في سياق ذي صلة، ذكر مصدر سوناطراك أن الشركة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على محطة الضخ الرابعة لأنبوب “ميدغاز“، الرابط بين الجزائر واسبانيا وسيتم تدشينها في غضون أيام، موضحا أن التدشين سيشهد حضورا رسميا جزائريا وإسبانيا رفيع المستوى.