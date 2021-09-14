لعبة فيفا 22 “تقصي” محرز والدولي الجزائري يرد بطريقته
أثار تصنيف الدولي الجزائري رياض محرز في لعبة “فيفا 22” الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية، دهشته بعد أن مُّّنح تقييما وصف من وسائل إعلام دولية بالمهين بالنظر إلى المستوى الذي أظهره الموسم الفارط.
ومنحت لعبة “Fifa 22” محرز تقييما بلغ 86، حيث بلغت سرعته 81، وقوة تسديداته 79، ودقة التمرير 81، والمراوغة 90، والمساهمة الدفاعية 38، والقوة البدنية 60.
Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings
Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021
وعبر الدولي الجزائري دهشته وعدم رضاه على التصنيف الذي تراجع فيه مقارنة بالموسم السابق (كان تقييمه 85)، وشارك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، نقطته في التصنيف الجديد مع تعبيرات تشير إلى الدهشة.
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 13, 2021
ولم يكن محرز أول لاعب يثير الجدل بسبب تقييمه في “Fifa 22″، حيث تراجع تقييم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي من 90 إلى 89، ليخرج من الـ10 الأوائل من حيث التقييم.
وكانت شركة “EA Sports” المطورة للعبة الفيديو الشهيرة “فيفا”، قد كشفت عن بطاقات أفضل اللاعبين في النسخة الجديدة “Fifa 22” وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الأعلى تصنيفا في اللعبة.
ويبلغ تصنيف ميسي (93)، ويأتي خلفه نيمار ومبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بتصنيف (91).
ويعتبر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد بخلاف ميسي الذي حصل على تصنيف أعلى من رونالدو، إذ بلغ تصنيفه (92).
أما الحارس الأفضل في اللعبة فهو السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد بتصنيف (91).
-
الترتيب اللاعب المركز بطاقة اللاعب 1 ليونيل ميسي RW 93 2 روبرت ليفاندوفسكي ST 92 =3 كريستيانو رونالدو ST 91 =3 كيفين دي بروينه CM 91 =3 كيليان مبابي ST 91 =3 نيمار LW 91 =3 يان أوبلاك GK 91 =8 هاري كين ST 90 =8 نجولو كانتي CDM 90 =8 مانويل نوير GK 90 =8 مارك تير شتيجن GK 90 =12 محمد صلاح RW 89 =12 جانلويجي دوناروما GK 89 =12 كريم بنزيما ST 89 =12 فيرجيل فان دايك CB 89 =12 يوشوا كيميش CDM 89 =12 هيونج مين سون LM 89 =12 أليسون GK 89 =12 تيبو كورتوا GK 89 =12 كاسيميرو CDM 89 =12 إيدرسون GK 89 =12 ساديو ماني LW 89