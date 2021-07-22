لعمامرة يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي لهذا السبب!

تلقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وجاء في تغريدة نشره لعمامرة “في مكالمة هاتفية مع زميلي مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا، أكدنا على عزمنا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين وعبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وترسيخ سنة التشاور والتنسيق المتبادل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك”.