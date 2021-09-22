لعمامرة يجدد للمنفي موقف الجزائر الداعم لمصالحة شاملة في ليبيا

جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وقوف الجزائر إلى جانب ليبيا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر عقب لقائه بالمنفي “سعدت باستقبالي من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، حيث جددت له تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة مثلما أكد عليه مرارا السيد الرئيس عبد المجيد تبون،خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الخلافات”.