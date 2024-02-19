لماذا لا يجب تناول الأدوية دون وصفة طبية؟

أصدر باحثون تحذيرا بشأن تناول الأدوية والمضادات الحيوية دون وصفة طبية، مما يتسبب في آثار جانبية، قد يؤدي بعضها إلى تلف الأعضاء الداخلية.

ويؤكد الخبراء أن تناول الأدوية والمضادات الحيوية دون إشراف الطبيب يمكن أن يتسبب في زيادة قوة العدوى، وارتفاع عدد “الجراثيم الخارقة” المقاومة للأدوية.

لماذا لايجب تناول الأدوية عشوائيا؟

– أنت لا تعرف كيف يمكن أن يتفاعل هذا الدواء مع الأدوية الموصوفة طبيا، أو الأدوية المساعدة التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تتناولها حاليا.

– قد يكون هذا الدواء خطيرا بالنسبة لشخص يعاني من حالات طبية معينة (على سبيل المثال، إذا كان لديك تلف في الكبد أو خلل في الكلى أو أمراض القلب).

– قد تختلط عليك أسماء الأدوية المتشابهة (على سبيل المثال، سيرترالين وسيتريزين).

– حتى إذا قمت بتخزين المضادات الحيوية لاستخدامها في المستقبل، فقد لا تعمل على أي حال.

– يمكن ببساطة أن يكون لديك حساسية من الدواء.

– قد لا تعرف ما إذا كان يجب تناول الدواء مع الطعام أم بدونه.

– قد يكون للدواء آثار جانبية خطيرة قصيرة المدى أو حتى طويلة الأمد لا تعلم عنها

– تخفف مسكنات الألم الأعراض مؤقتا ولكنها تخفي المشكلات الصحية الأساسية، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج المناسبين.

– قد يكون للدواء القدرة على تشكيل العادة (أي أن يكون لديه خطر التسبب في الإدمان)، بحسب موقع cognitive.

ماهي أخطار تناول مضادات حيوية بدون وصفة؟

– تقتل المضادات الحيوية العديد من البكتيريا السليمة في أمعائك إلى جانب البكتيريا المسببة للعدوى من خلال التسبب في سوء امتصاص الفيتامينات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وقد يؤدي هذا الاضطراب في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء إلى نقص العناصر الغذائية.

– يمكن أن تتأثر قدرة جسمك على مكافحة الأمراض عندما لا تستهلك ما يكفي من بعض العناصر الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت البكتيريا المفيدة في أمعائك غائبة، فقد تكون أكثر عرضة للأمراض والالتهابات المتكررة.

– قد تؤثر المضادات الحيوية التي يتم تناولها دون وصفة طبية على الميكروبيوم الخاص بك، وهو مجموعة البكتيريا الطبيعية والآمنة التي تعيش داخل جسمك. أنت بحاجة إلى هذه البكتيريا للحفاظ على صحة جسمك، قد يسبب اضطرابها إلى الكآبة أو القلق، وكذلك مشاكل الجلد، ومشاكل الجهاز الهضمي.

– تسريع تطور “الجراثيم الخارقة” المقاومة للمضادات الحيوية والتي يمكن أن تحد من القدرة على علاج حتى الالتهابات الحميدة.

– استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية يزيد من فرصة الإخلال بالتوازن الدقيق للبكتيريا الصحية والضارة في الجسم.

– يؤدي استخدام المضادات الحيوية بعشوائية إلى تأخير العلاج الطبي الحرج، ويرجع ذلك إلى احتمال عدم نجاح الدواء في علاج مرضك المحدد، مما يتسبب في استمرار الأعراض وزيادة فرصتك في مواجهة مشكلات أكثر خطورة.

– قد يتعرض لخطر تسمم أعضائك عن غير قصد، وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان الدواء لا يناسب حالتك أو يتفاعل مع أدوية أخرى، حسب ما نشره موقع healthtechzone.

ماهي الأدوية التي يمكن تناولها دون وصفة؟

هناك بعض الأدوية التي يمكن تناولها أو استعمالها دون وصفة عند الحاجة الى ذلك منها، على أن يكون ذلك تحت استشارة صيدلاني، منها:

– خافضات الحمى.

– مضادات الحموضة.

– بعض حبوب الحساسية، وقطرات العين، وبخاخات الأنف.

– قطرات العين الجافة والمواد الهلامية والمراهم.

-اللصقات والكريمات والمواد الهلامية المسكنة للألم، وفقا لموقع goodrx.