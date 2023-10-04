لن يعيش أكثر من 6 أشهر.. هذا ما قاله ضابط مغربي عن محمد السادس! (فيديو)

تحدث ضابط مغربي منشق، عن الحالة الصحية للملك محمد السادس، زاعما أنه لن يعيش أكثر من 6 أشهر بسبب المرض الذي يعاني منه.

وقال عبدالإله عيسو المحكوم عليه بالإعدام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تيك توك” من إسبانيا إنه حصل على معلومات طبية مسربة مفادها أن العاهل المغربي لن يعيش أكثر من 6 أشهر.

وقال: “ليس سرا أن ملك المغرب محمد السادس نظرا للحالة الصحية التي كلنا يعرفها سيموت”، مضيفا: “حصلنا على معلومات طبية مسربة تقول أنه لم يتبق له أكثر من 6 شهور”.

@offdissabdelilahissou معلومة طبية مسربة: لم يبق لمحمد السادس من الحياة سوى 6 أشهر ♬ sonido original – Abdelilah

وكان موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية قد كشف جوان الماضي تفاصيل هامة عن مرض العاهل المغربي وخطورته، بالقول أنه بات ضحية الساركويد، وهو مرض قد يتسبب في الموت المفاجئ له، مستدلّاً بظهروه الأخير الذي بدا فيه وقد فقد كثيراً من وزنه.

ويندرج الساركويد وفقا للتقرير تحت فئة الأمراض النادرة، حيث يشير المتخصصون إلى أن تواتر هذا المرض يختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، حيث يتراوح معدل انتشار المرض بين حالة واحدة لكل 5000 حالة وحالة واحدة لكل 20000 نسمة، حسب المناطق الجغرافية.

وأوضح الموقع أن أكثر حالات الوفاة شيوعًا وأكثرها خطورة بسبب “الساركويد” كانت بسبب التليف الرئوي، موضحاً أن المرض يتميز بتكوين ندبات في الرئتين تقلل من قدرتها على إمداد الدم بالأكسجين الكافي.

ونوه الموقع إلى أنه علاوة على ذلك، يحذر المتخصصون من أن التليف الرئوي هو سبب غالبية الوفيات النادرة الناجمة عن الساركويد.

كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى مرض الرئة، يمكن أن تؤدي إصابة القلب أيضًا إلى تعريض حياة مريض الساركويد للخطر، حيث لاحظ الأطباء أيضًا أنه تم الإبلاغ عن حالات الموت المفاجئ بسبب هذه الحالة المرضية.

ونشر موقع “MUI” الإسباني مع بداية العام 2023 تقريرا حمل عنوان ” الوضع الصعب لملك المغرب، وكيف يستمر في فقدان المزيد من الوزن كل يوم”.

وقال الموقع الإسباني إنه وعلى الرغم من كل أموال محمد السادس، فإنه يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي؛ حيث إنه وبحسب المعلومات، فالملك يعاني من مرض الساركويد، وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم.

وقال إنه من المعروف أن هذه الأورام تميل إلى الحدوث بشكل متكرر في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد، وهو ما أجبر محمد السادس على تغيير النظام الغذائي؛ حيث لا ينبغي عليه أن يتعامل مع السمنة بسبب المشاكل الصحية التي قد تنطوي عليها.

وتابع الموقع أنه وفقًا لخبراء من مركز بوسطن الطبي (الولايات المتحدة الأمريكية)، يجب على محمد السادس اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل: منتجات الألبان والبرتقال والقرنبيط والسلمون المعلب والسلمون والكرنب الأخضر) والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

وأشار الموقع إلى أن الملك محمد السادس عليه تجنّب التعرض المفرط للشمس، لافتاً إلى أن كل هذا الكوكتيل جعل ملك المغرب يفقد وزنه.

ونقل الموقع عن بعض المصادر، أن العائلة المالكة حاولت إخفاء مرض ملك المغرب، فقد تعرض لأزمات حية في عدة مناسبات.