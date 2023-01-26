هذا ما كشفه موقع إسباني عن طبيعة مرض محمد السادس

تحدث موقع إسباني عن ما سماه بالوضع الصحي الصعب لملك المغرب محمد السادس ومعاناته من المرض منذ فترة طويلة.

ونشر موقع “MUI” الإسباني تقريرا له عن محمد السادس حمل عنوان ” الوضع الصعب لملك المغرب، وكيف يستمر في فقدان المزيد من الوزن كل يوم”.

وقال الموقع، إن الحديث زاد مؤخرا عن محمد السادس الذي يعدّ من أغنى رجال العالم، حيث يتجلى ذلك في الفخامة التي تحيط به، إلا أنه على الرغم من كل أمواله، فهو يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي.

ووفقاً للموقع، فإن ملك المغرب، محمد السادس تصدر قائمة الاكثر بحثا على الإنترنت بعد إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم.

وقال الموقع الإسباني إنه وعلى الرغم من كل أموال محمد السادس، فإنه يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي؛ حيث إنه وبحسب المعلومات، فالملك يعاني من مرض الساركويد، وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم.

وقال إنه من المعروف أن هذه الأورام تميل إلى الحدوث بشكل متكرر في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد، وهو ما أجبر محمد السادس على تغيير النظام الغذائي؛ حيث لا ينبغي عليه أن يتعامل مع السمنة بسبب المشاكل الصحية التي قد تنطوي عليها.

وتابع الموقع أنه وفقًا لخبراء من مركز بوسطن الطبي (الولايات المتحدة الأمريكية)، يجب على محمد السادس اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل: منتجات الألبان والبرتقال والقرنبيط والسلمون المعلب والسلمون والكرنب الأخضر) والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

وأشار الموقع إلى أن الملك محمد السادس عليه تجنّب التعرض المفرط للشمس، لافتاً إلى أن كل هذا الكوكتيل جعل ملك المغرب يفقد وزنه.

ونقل الموقع عن بعض المصادر، أن العائلة المالكة حاولت إخفاء مرض ملك المغرب، فقد تعرض لأزمات حية في عدة مناسبات.