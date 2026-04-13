لوكا زيدان يستعيد مكانته الأساسية في حراسة عرين غرناطة الإسباني

بعدما غاب عن فريقه في ثلاث مواجهات متتالية

استعاد الحارس الدولي الجزائري، لوكا زيدان، مكانته الأساسية مع ناديه غرناطة الإسباني، الذي قاده، أول أمس الأحد، لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 1/0، أمام نادي ليونيسا لحساب الجولة الـ35 من دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وعاد زيدان للمشاركة في مباريات ناديه غرناطة بعد غيابه عن آخر ثلاثة مباريات، حيث لم يشارك ضد هويسكا في الجولة الـ32 بسبب تواجده مع المنتخب الوطني في تربص شهر مارس الماضي، ليبقى بعدها حبيس مقاعد البدلاء أمام لاس بالماس وكاستيون.

وكانت عودة الحارس الدولي الجزائري لحراسة عرين فريقه غرناطة موفقة بعدما ساهم في فوز الفريق الأندلسي الذي يصعد بذلك إلى المركز 13 على جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسبانية برصيد 45 نقطة.

ولعب زيدان دورا كبيرا في إحراز غرناطة الانتصار أمام ليونيسا، حيث حصل على ثالث أفضل تقييم في المباراة، بعد نيله 7.3 من أصل 10 نقاط من موقع “سوفا سكور” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وتأتي عودة زيدان إلى أجواء المنافسة واللعب مع ناديه غرناطة لتخلق حالة من الارتياح داخل المنتخب الوطني والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وذلك قبل أقل من شهرين عن موعد بطولة كـأس العالم.

ويعتبر لوكا زيدان هو الحارس الأساسي لـ”الخضر” منذ التحاقه بصفوف “محاربي الصحراء” وخوضه أول مشاركة له معهم شهر أكتوبر من العام الماضي، علمًا أن عودته إلى التشكيلة الأساسية لناديه غرناطة ستبعث الكثير من الاطمئنان إلى الجزائريين قبل المونديال.

ويتطلع زيدان إلى المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم، والظهور معه في ثاني بطولة كبيرة، وذلك عقب مشاركته في كأس أمم إفريقيا الماضية بالمغرب، حيث لعب حارس 6 مباريات دولية لحد الآن، تلقى فيها 3 أهداف، فيما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.