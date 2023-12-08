لولاية خامسة.. بوتين يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والمقرر إجراؤها شهر مارس المقبل.

جاء تصريح بوتين خلال حديثه مع المشاركين عقب حفل منح أوسمة النجمة الذهبية الذي أقيم في مبنى الرئاسة الروسية “الكرملين” بمناسبة يوم أبطال الوطن.

وقال بوتين إنه “سيرشح نفسه لولاية خامسة”، حسب وكالة “تاس” الروسية الرسمية.

وفي وقت سابق الجمعة، وافقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية رسميًا على إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الممتدة بين 15 و17 مارس.

والخميس، أصدر مجلس الاتحاد الروسي قرارًا يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في 17 مارس 2024.

وبموجب الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها عام 2020، يحق لبوتين (71 عامًا) أن يتولى فترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، ما يعني أنه يمكنه البقاء بمنصبه حتى عام 2036.

وتنتهي ولاية بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 ماي 2024.