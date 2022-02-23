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رياضة

ليس الإسلام.. هذه هي ديانة النجم الفرنسي كيليان مبابي

سليم.ع
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ليس الإسلام.. هذه هي ديانة النجم الفرنسي كيليان مبابي

جاء في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ديانة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي هي الإسلام، وهي معلومة غير صحيحة..

وتأكد موقع “مسبار” للتحقق من الأخبار وكشف الإشاعات والخرافات، من الإدعاء المتداول وتبيّن أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ليس مسلما، بل يعتنق الديانة المسيحية.

وأضاف ذات الموقع أنه خلال عام 2018، تلقى مبابي سؤالا عن علاقته بالدين والإيمان بالله، وحينها أجاب بأن لكل شخص رؤيته تجاه الدين، لكنها في النهاية مسألة شخصية.

وردّ وقتها مبابي على سؤال آخر، حول إيمانه بالله وما هي ديانته، حيث قال: “نعم، وديانتي هي المسيحية”.

وفي حوار له مع صحيفة “لوبسرفاتور”- يضيف موقع مسبار – قال مبابي إنه “مؤمن، لكنه ليس ممارسًا لدينه”، وأضاف أنه أُرسل في الصف السادس، إلى مؤسسة في الصف السادس أرسل إلى مؤسسة كاثوليكية خاصة.

وولد كيليان مبابي في مدينة بوندي الفرنسية، لأب فرنسي من أصول كاميرونية يدعى ويلفريد مبابي، وهو لاعب كرة قدم سابق، ووالدته فايزة العماري، تنحدر من أصول جزائرية، وهي لاعبة كرة يد سابقة.

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