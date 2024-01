مؤسس “شات جي بي تي” يتضامن مع العرب والمسلمين العاملين في قطاع التكنولوجيا

عبر سام ألتمان، مؤسس شركة “أوبن أي آي” التي أطلقت برنامج الذكاء الإصطناعي “شا جي بي تي”، عن تضامنه مع العرب والمسلمين الذين يشتغلون في مجال التكنولوجيا على خلفية ما يحدث مؤخرا في الشرق الأوسط.

سام ألتمان، كتب اليوم الجمعة، 5 جانفي، في منشور له على منصة “إكس” حقّق أكثر من 3 ملايين مشاهدة “يشعر الزملاء المسلمون والعرب (وخاصة الفلسطينيين) في مجتمع التكنولوجيا الذين تحدثت معهم بعدم الارتياح عند التحدث عن تجاربهم الأخيرة، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الخوف من الانتقام والإضرار بآفاقهم المهنية.”

ليضيف “يجب أن تتحد صناعتنا في دعمنا لهؤلاء الزملاء؛ إنه وقت فظيع. وما زلت آمل في تحقيق سلام حقيقي ودائم، وأن نتمكن في هذه الأثناء من التعامل مع بعضنا البعض بتعاطف.”

وفي إجابة له على سؤال أحد متابعيه “كيف أحوال الزملاء اليهود؟”، قال سام ألتمان “أنا يهودي. أعتقد أن معاداة السامية مشكلة كبيرة ومتنامية في العالم، وأرى الكثير من الأشخاص في قطاعنا يساندونني، وهو ما أقدره بشدة.” ليضيف ألتمان “أرى أقل من ذلك بكثير بالنسبة للمسلمين.”

muslim and arab (especially palestinian) colleagues in the tech community i’ve spoken with feel uncomfortable speaking about their recent experiences, often out of fear of retaliation and damaged career prospects.

our industry should be united in our support of these colleagues;…

— Sam Altman (@sama) January 5, 2024