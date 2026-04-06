ماذا حدث أمام مرمى حارس إيطاليا قبيل ركلات الترجيح والإقصاء؟

تعرّض حارس مرمى منتخب إيطاليا جانلويجي دوناروما، لِحادثة تتراوح بين الطرافة والاستفزاز.

وقع ذلك قبيل سلسلة ركلات الترجيح في مباراة منتخب إيطاليا والمضيّف فريق البوسنة والهرسك، سهرة الثلاثاء الماضي. لِحساب نهائي مواجهات السد الأوروبية المؤهّلة إلى كأس العالم 2026.

وفي أحدث ظهور له عبر القناة التلفزيونية البوسنية “فايس تي في”، كشف أحد الفتيان المكلّفين بِالتقاط الكرات وعمره 14 سنة، أنه تسلّل إلى مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وحرمه من ورقة صغيرة (قُصاصة)، أحضرها خصّيصا لِركلات الترجيح، ووضعها أمام المنشفة. مُوضّحا أن دوناروما كان قد دوّن كيفية تنفيذ لاعبي البوسنة والهرسك لِركلات الترجيح (طريقة التنفيذ والزاوية المفضّلة لديهم).

وأضاف الفتى البوسني – واسمه عفان سيزميتش – أنه احتفظ بالورقة في جيبه وعاد إلى البيت، وقام والده فيما بعد بِبيعها في مزاد علني، ورصد المبلغ لِأعمال خيرية!

وخسر منتخب إيطاليا بِركلات الترجيح (1-4)، وأُقصي من خوض مونديال 2026.

وتُذكّر هذه الحادثة بِاللّقطات الهزلية وأيضا العنيفة، التي صدرت عن بعض لاعبي منتخب بلاد مراكش بِمحاذاة مرمى الحارس السنيغالي إدوارد ميندي، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي انتظار قانون جديد من “الفيفا” وهيئة “إيفاب”، تبقى هذه الألعاب “الوالت الديزنية” أمام المرمى سواء قبيل أو أثناء ركلات الترجيح أو تنظيم المقابلات بصفة عامة، باقية وتتمدّد.