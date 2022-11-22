ماذا قال دراجي عن فوز السعودية على الأرجنتين؟

لعب منتخب السعودية بسبع أرواح، أمام نجوم الأرجنتين، في مستهلّ مشواره بمونديال 2022 في قطر، حسب وصف الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي.

وعاد رفاق صالح الشهري من ملعب لوسيل هذا الثلاثاء، بفوز تاريخي على ميسي والآخرين، بنتيجة 2 مقابل 1.

وقال دراجي في تغريدة على تويتر تعقيبا على نتيجة المباراة:”ملحمة كروية في لوسيل، يصنعها الأخضر السعودي أمام الأرجنتين بروح عالية. بل بسبع أرواح”.

وأضاف المعلّق الرياضي أن طريقة لعب السعوديين الهجومية والدفاعية “الجريئة”، سمحت لهم بالفوز “بثنائية تاريخية. أوقفت سلسلة 36 مباراة دون خسارة لرفقاء ميسي”.