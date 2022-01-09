ماذا قدم صلاح ومحرز مع ليفربول ومان سيتي قبل خوض بطولة أمم إفريقيا؟

أخبار الكان

هذه هي القنوات العالمية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

تستعد شبكات البث الكبرى عبر العالم لبث بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي انطلقت أمس الأحد بياوندي (الكاميرون 2021)، حيث ستبث المنافسة في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أفاد به الاتحاد الإفريقي للعبة.

وبحسب بيان الاتحاد الإفريقي، ستعرف دورة الكاميرون الـ33 عددا قياسيا في نقل المنافسة إلى ملايين المتفرجين في 157 دولة، مضيفا أن كبريات شبكات البث التي ستعرض المنافسة عبر إفريقيا جنوب الصحراء تشمل Canal + وSuperSport وStarTimes، بينما ستبث beIN Sport البطولة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس.

كما ستبث قناة ESPN الموعد القاري في أراضي أمريكا اللاتينية في أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك الأرجنتين وأوروغواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراغوا وغيانا وبوليفيا، أما في المملكة المتحدة، فستبث BBC وBSkyB البطولة للجمهور بينما في البرازيل، ستعرض Bandeirantes البطولة، وفي أوروبا، سيتم تغطية فرنسا من قبل beIN Sports وإيطاليا بواسطة Discovery وألمانيا بواسطة SportDigital، كما سيتمكن مشجعو بلدان الشمال الأوروبي من المشاهدة على قنوات NENT الرياضية، بينما ستنضم أوروبا الشرقية إلى SportKlub، وفي إفريقيا، فإن جميع جماهير كرة القدم ستتابع البطولة، حيث تستعد القنوات العامة من البلدان المشاركة لبث مباريات بلادهم مباشرة من الكاميرون.

ونقل البيان عن رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي تأكيده على الحاجة إلى ضمان إتاحة كرة القدم الإفريقية ليس فقط في القارة الإفريقية ولكن على مستوى العالم، وقال: “كأس الأمم الإفريقية هي حدثنا الرئيسي، إنه حدث لا مثيل له من حيث الجاذبية والهيبة (…) لا نتفاجأ بالطلب الهائل من الشبكات الكبرى على مستوى العالم، إنه مؤشر واضح على الشعبية المتزايدة لكرة القدم الإفريقية في جميع أنحاء العالم ويظهر بوضوح كيف زادت مكانة كأس الأمم الإفريقية وجاذبيتها لتصبح أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم “.

10 حالات إصابة بكورونا ضمن وفد غينيا بيساو

أعلن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم في صفحته على فيسبوك أمس الأحد، عن عشر حالات إصابة بفيروس كوفيد 19 ضمن وفده المشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا الـ33 التي انطلقت فعاليتها أمس في الكاميرون بحفل الافتتاح ومباراتي الكامرون- بوركينافاسو وإثيوبيا – الرأس الأخضر، وأضاف بيان اتحاد غينيا بيساو أن الأمر يتعلق بـ3 لاعبين و7 مسؤولين، دون أن يكشف عن أسماء المصابين، وموضحا أنه تم وضع اللاعبين المصابين في العزل الصحي.

وتوجد غينيا بيساو في المجموعة الرابعة إلى جانب السودان ومصر ونيجيريا، وستباشر المنافسة بمباراة ضد السودان يوم الثلاثاء 11 جانفي.

الكاميرون تراهن على تنشيط اقتصادها المتأزم

تستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022، والتي سيشارك فيها 24 منتخبا. وتعول الكاميرون على هذه المنافسة القارية لتنشيط عجلتها الاقتصادية التي تعاني كثيرا، وتمر في مرحلة عصيبة زادت من تعميقها جائحة فيروس كورونا. وفي الوقت الذي يعتبر السكان أن التظاهرة يمكن أن تغير الكثير من الأشياء مع تدفق “المشجعين والسياح”، يشكك خبراء في ذلك، ويرون أن: “لا يمكن أن يكون لكأس الأمم تأثير قوي على الاقتصاد الكلي”.

تنظر الكاميرون بعين التفاؤل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022، التي ستحتضنها لتحريك عجلة اقتصادها الذي يمر في مرحلة عصيبة، عمقتها أكثر جائحة فيروس كورونا. ومن علامات الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، أن عددا قليلا فقط من التجار يسكنون الآن في الأجنحة المحيطة بسوق الحرف اليدوية التي عادة ما تكون مزدحمة في مدينة دوالا الساحلية، المركز الاقتصادي للدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

يقول محمّدو إيسولها رئيس سوق الحرف اليدوية في دوالا محمدو، المركز الاقتصادي للدولة الواقعة في وسط أفريقيا: “عانينا أولا من أزمة (التنظيم المتشدد) بوكو حرام في أقصى الشمال، ثم الصراع الانفصالي في المنطقة الناطقة باللغة الإنكليزية. ثم قضى علينا كوفيد-19”.

ويضيف “لقد مررنا بأشهر معقدة للغاية، ولم يأتِ المزيد من الزوار. إننا نشهد شيئاً لم نسمع به من قبل”. ويتابع إيسولها قائلا إن: “كأس الأمم يمكن أن تغير الكثير من الأشياء مع تدفق السياح والمشجعين”.

في ياوندي ودوالا، أكبر مدينتين في الكاميرون، تنتظر البطولة التي تشارك فيها 24 دولة كل سنتين بفارغ الصبر.

يحلم الكاميرونيون بتحسن اقتصادي ونجاح للمنتخب الوطني المكنى بـ”الأسود التي لا تقهر” والذي توج بطلا لأفريقيا خمس مرات، كان آخرها في العام 2017.

ويُعد الاقتصاد الذي يمثل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، الأكثر تنوعاً في المنطقة.

لكن ثلث السكان يعيشون على أقل من دولارين ونصف الدولار في اليوم، فيما يبلغ معدل الفقر نحو 40 في المئة.

وأدت جائحة كوفيد-19 إلى خفض الاستهلاك والاستثمارات العامة والخاصة. وبحسب البنك الدولي، فإن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل.

وتقول المديرة التنفيذية لأحد الفنادق ياوندي فرانسواز بويني لوكالة الأنباء الفرنسية إنه “بالنسبة لنا، فإن كأس الأمم هي الضوء في نهاية النفق”. وتشير إلى “أننا استثمرنا 12 مليار فرنك (21 مليون دولار) بمشاريع مستقبلية”، مع استمرار أعمال التوسيع في المؤسسة ذات النجوم الأربع.

من جهته، يقول مدير “كاميرون تورز” للرحلات آلان بوكام إنه “منذ أكثر من 10 سنوات بقليل، كان السياح يأتون بانتظام”، لكن “مع بوكو حرام وأزمة الناطقين بالإنكليزية، أصبح لديهم الآن (السياح) شعور بأن كل شيء يمكن أن يتغير في أي وقت. آمل أن تمنح كأس أمم أفريقيا السياح الرغبة في العودة إلى الكاميرون”.

هؤلاء خسرتهم كأس أمم إفريقيا 2021

خسرت كأس أمم إفريقيا بعض المواهب التي كانت مرشحة للتألق، وذلك بعد رفضهم دعوات منتخباتهم في آخر لحظة، على الرغم من الارتباط الوثيق الذي يجمعهم ببلدانهم الأصلية، أو لأنهم سبق أن شاركوا معها في بعض المباريات.

وبعد قرار النجم المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي تأجيل ظهوره بألوان منتخب “أسود الأطلس”، كان موهبة روما فيليكس أفينا جيان، وشيخ دوكوري، سباقين لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة.

وأوردت وسائل إعلامية إيطالية، قبل أيام، خبر امتناع النجم الغاني الصاعد فيليكس أفينا جيان عن تلبية دعوة منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بضغط من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، باعتبار حاجته لخدماته في المباريات المقبلة، وكم الإصابات الكبير الذي يعانيه الفريق.

ويتذكر عشاق كرة القدم، قصة أفينا الذي تلقى هدية من “السبيشل وان”، وهي حذاء من علامة شهيرة، ووعده بمنحه إياه في حال تسجيله ضد جنوى، ليكون ذلك بعد أن هز الشباك مرتين عند دخوله بديلاً في آخر ربع ساعة.

صدم لاعب خط الوسط المالي شيخ دوكوري جماهير منتخب بلاده، بعد أن فضل البقاء مع ناديه لانس، ورفض دعوة المشاركة في كأس إفريقيا، بل أعلن اعتزاله المؤقت، لرغبته في الاستقرار وضمان مكانة أساسية وهو بسن 21 عاماً.

وسبق لدوكوري أن مثل المنتخب المالي الأول في تصفيات كأس العالم 2022، واكتفى بلعب 35 دقيقة، كذلك في كأس أمم إفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر، واكتفى حينها بالمشاركة في 17 دقيقة، علماً أنه لعب في مختلف الفئات السنية لمنتخب “النسور”.

انتظر محبو كرة القدم في “القارة السمراء” مشاهدة موهبة نادي برشلونة عبد الصمد الزلزولي وهو يشارك في المنافسة الإفريقية، والمساهمة في رفع المستوى الفني بفضل قدراته المميزة، لكنه تراجع عن ذلك بعد ضغوطات وإغراءات إسبانية. ولم يؤكد اللاعب اختياره العب في صفوف المنتخب الإسباني، لكن وسائل الإعلام المحلية نشرت مخططاته المستقبلية من أجل اللعب في صفوف منتخب “الماتادور”، عبر انطلاقه في إجراءات تغيير الجنسية الرياضية، علماً أنه دافع عن ألوان المغرب في الفئات السنية، وولد بمنطقة بني ملال ونشأ بها، ومع ذلك، ترك الباب مشرعا بعد ارتدائه قميص المغرب قبل أيام في منشور على “إنستغرام”، لكن المؤكد أنه لن يظهر في أمم إفريقيا.

السنغال تتلقى صدمة بإصابة ميندى وكوليبالى بفيروس كورونا

تلقى منتخب السنغال ضربة موجعة قبل 48 ساعة من مواجهته الأولى فى كأس أمم أفريقيا 2021 أمام منتخب زيمبابوي، بعد إصابة الثلاثى الحارس إدوارد ميندى، وكاليدو كوليبالى، وفامارا ديديو بفيروس كورونا.

ووفقا لقناة “+ GTV SPORTS” الغانية، فإن المسحة الأخيرة التي خضع لها منتخب السنغال أثبتت إصابة الثلاثى الحارس إدوارد ميندى، وكاليدو كوليبالى، وفامارا ديديو بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن تدريبات منتخب أسود التيرانجا أول أمس شهدت توترا كبيرا بعد تأكد إصابة الثلاثى بفيروس كورونا، وذلك خوفا من تفشي الفيروس بين باقى نجوم الفريق.

ويفتتح منتخب السنغال مشواره في أمم افريقيا بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبى غينيا ومالاوى. ويبحث منتخب السنغال عن التتويج بلقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية حيث يتصدر حاليًا تصنيف منتخبات أفريقيا ولم

يسبق له التتويج بالبطولة واكتفى بالمركز الثاني في نسختي 2002 و2019.

بكاري غاساما يدير مواجهة مصر ونيجيريا بكأس الأمم الإفريقية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيجيري والمقرر غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون للحكم الجامبي بكاري بابا غاساما.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما صاحب الخبرات الطويلة في الملاعب الأفريقية.

وأصبح بكاري بابا غاساما حكمًا دوليًا باعترافِ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2007 وأدارر باكاري بعض المباريات في الألعاب الأولمبية لعام 2012 حيثُ كان حكمًا للمباراة النّهائية التي جمعت بين مُنتخبي المكسيك وَالبرازيل.

كما أدار بعض المباريات في كأس الأمم الإفريقية 2012 فضلًا عن مباريات أخرى في كأس الأمم الإفريقية 2013 وكذَا تصفيات كأس العالم نُسخة 2014.

في شهر مارس 2013 عيّنَ الفيفا غاساما كأحد خمسين حكمًا محتملًا لإدارة كأس العالم 2014 وبحلول 15 جانفي 2014 أعلن الفيفا أنه سيكون أحد الحكام الـ 25 في البطولة إلى جانب مُساعديه إيفاريست مينكواندي فيليسيان كاباندا.

نجم نيجيريا السابق تيجاني بابانغيدا:

هدف محرز كان قاتلاً.. والجزائر مرشحة للتتويج

تحدّث تيجاني بابانغيدا، في حوارٍ مع “العربي الجديد”، عن العديد من المواضيع المهمة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في الكاميرون وقال لاعب أياكس أمستردام السابق عن اللاعبين: “صلاح يؤدي موسماً عظيماً ويسجل باستمرار. كلّ مباراتين على الأقل له هدف، ومحرز فريقه يؤدي بشكل عظيم ويتسيد الدوري، أعتقد أن كليهما يعيش أفضل مواسمه، لكن أرى أن صلاح يؤدي بشكل أفضل”.

وعن هدف محرز الشهير في مرمى نيجيريا الذي ساهم في قيادة الجزائر نحو لقب أمم إفريقيا 2019 والفوز على السنغال بعدها في النهائي، قال “هدف محرز في شباك نيجيريا في ربع النهائي كان قاتلاً، لأنه في الدقيقة الأخيرة وفي ذلك التوقيت الكثير منا كان يعرف أنه إذا نفّذها بشكل جيد فإنه سيسجل ويقتل المباراة”.

أسطورة الريال يتحدث عن محرز وصلاح ويرشح الجزائر للقب أمم إفريقيا.

يُذكر أن بابانغيدا لعب في مونديال 1998 في فرنسا وساهم في تأهل بلاده إلى مونديال 2002، ولديه 5 أهداف دولية مع منتخب نيجيريا.

الاتحاد النيجيري: لن نشكو الشباب إلى “فيفا”

كشف الاتحاد النيجيري لكرة القدم أنه ما زال ينتظر انضمام أوديون إيغالو، مهاجم الشباب السعودي، إلى معسكر المنتخب للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، التي ستنطلق الأسبوع المقبل في الكاميرون، مشيراً إلى أنه لن يتقدم بالشكوى إلى “فيفا” ضد النادي السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشباب ليس مستعدا للتخلي عن المهاجم البالغ من العمر “32 عاما” من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية.

وقال أديمولا أولاغير، مدير الإعلام بالاتحاد النيجيري في تصريحات لصحيفة “بروميوم تايمز” يوم الأربعاء الماضي: المفاوضات ما زالت جارية مع نادي الشباب للحصول على اللاعب، ونأمل أن نصل إلى حل ودي في هذه المسألة.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد النيجيري يدرس التقدم بشكوى ضد الشباب إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ذكر: هذا ليس طريقا يحرص الاتحاد على اتخاذه، في حال ذهابنا إلى هذا الأمر، فإننا لن نساعد اللاعب، إذا كانت هناك مشكلة نتطلع إلى حلها قبل أن نتخذ الخطوة التالية، فمن الأفضل أن نستفيد من كل الخيارات المتاحة.

وذكرت الصحيفة النيجيري في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: يعتقد المتحدث باسم الاتحاد، أن نادي الشباب يتعاون معهم، حيث قاموا بالسماح للاعب بالمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ضد ليبيريا والرأس الأخضر. وأضافت: ما يزال من غير المؤكد إذ ما كان المهاجم السابق لمانشستر يونايتد سيلعب في أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

رئيس السنغال يضغط على ماني: أريد الكأس في داكار

وضع الرئيس السنغالي ماكي سال ضغطا على منتخب بلاده ونجمه ساديو ماني الثلاثاء الماضي قبل ساعات قليلة من سفرهم إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك بحثِّهم على العودة باللقب بعد خسارة مباراتين نهائيتين.

وقال الرئيس السنغالي متحدثا بلهجة “أولوف” المحلية إلى الجهاز الفني واللاعبين في القصر الرئاسي: هذه المرة لا أتحدث عن بلوغ النهائي ولكن عن الكأس. يجب أن تقاتلوا من أجل إحضار الكأس.

وأضاف بالفرنسية: يمكنكم فعلها. أنتم الأفضل تكتيكيًا وفنيًا وجودة والباقي الآن مسألة إرادة وروح قتالية.

وسلَّم رئيس الدولة العلم الوطني للاعبين الذين وصلوا إلى القصر على متن القطار الإقليمي السريع الذي تم تشغيله قبل أيام قليلة بين داكار وضواحيها. لوخسرت السنغال المباراة النهائية في نسختي عام 2002 أمام الكاميرون و2019 أمام الجزائر، وهي مرشحة بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي ماني وحارس مرمى تشيلسي إدوارد مندي للقب للمرة الأولى في تاريخها في النسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون في الفترة بين التاسع من يناير إلى السادس من فيفري المقبل. وأوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثانية حيث لعبت مع زيمبابوي أمس وغينيا في 14 الحالي ومالاوي في 18 منه.

علي معلول يوجه رسالة للجماهير التونسية

حرص الدولي التونسي، علي معلول نجم النادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير التونسية، قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عبر حسابه على تويتر، فيديو، للتونسي علي معلول ، وقال فيها : “تحية للشعب التونسي كله وإن شاء الله نفرحكم، وإن شاء الله فرحة تونسية”.

وكان منتخب تونس قد وصل إلى مطار دوالا بالكاميرون، بعد رحلة مباشرة تواصلت قرابة ست ساعات، أمنتها بنجاح كفاءات الخطوط التونسية.

وفور وصول بعثة منتخب تونس إلى دوالا وإنهاء الترتيبات الإدارية الروتينية، غادر وفد نسور قرطاج إلى مدينة لمبي التي سيقيم فيها المنتخب خلال الدور الأول من المسابقة الإفريقية.

وقد كان في استقبال وفد المنتخب الوطني السيد محمد كريم بن بشر سعادة سفير تونس بالكاميرون و الدكتور وديع الجرىء رئيس الجامعة و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي الموجود على عين المكان، واستقبلت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا البعثة بالطبل والرقص.

برنامج اليوم الاثنين

السنغال – زيمبابوي الساعة الثانية زوالا

المغرب – غانا الساعة الخامسة زوالا

غينيا – مالاوى الساعة الخامسة زوالا

الغابون – جزر القمر الساعة الثامنة مساء

الاتحاد التونسي يزف البشرى بشأن حنبعل المجبري

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن نبأ سعيد يتعلق بلاعب المنتخب التونسي، حنبعل المجبري، قبل خوض كأس أمم إفريقيا. وقال اتحاد الكرة في بيان: “خضع لاعب منتخب تونس ومحترف مانشستر يونايتد حنبعل المجبري لتحاليل جديدة، أثبتت تعافيه من فيروس كورونا”.

وأضاف: “سافر اللاعب منذ قليل إلى الكاميرون، ليلتحق بزملائه في المنتخب”. ولم يتمكن المجبري من السفر يوم الجمعة مع البعثة الرسمية، بسبب إصابته بالفيروس منذ أيام، ما فرض عليه الالتزام بالحجر الصحي. ويفتتح منتخب تونس مواجهاته في الكان يوم الأربعاء المقبل، بملاقاة مالي، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

حضور مكثف لجماهير نيجيريا.. وحراسة خاصة لصلاح

أكد مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، أنه إطمأن على كافة إجراءات وصول منتخب مصر إلى مدينة جاروا، التي تحتضن مباريات مجموعة الفراعنة في أمم إفريقيا.

وانطلقت كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، أول أمس، وتستهل مصر مبارياتها بمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى. وقال المليجي، في تصريح لقناة “أون تايم سبورت”: “تم إنهاء إجراءات المطار والقاعة التي سيتم فيها إجراء المسحات، بجانب أماكن الإقامة”. وأضاف: “كما تم الاتفاق على تخصيص حراسة خاصة للمنتخب، ولنجم ليفربول محمد صلاح”. وزاد: “الجماهير النيجيرية تتواجد بكثافة كبيرة في مدينة جاروا، لقرب المسافة من الحدود النيجيرية”.

وتابع: “هناك اهتمام كبير في الكاميرون بالبطولة، وتحضيرات جيدة من الجماهير للتواجد، مع استمرار توافد المنتخبات الإفريقية”. وأردف: “الملاعب الكاميرونية قادرة على استضافة البطولة، التي يتم التحضير لها منذ 4 سنوات”.

وختم: “هناك تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب خلال الأيام الماضية، ونقل كافة الأمور قبل الوصول، سواء ملاعب التدريب أو الإقامة”.

الشكوك تحاصر نجم المغرب قبل موقعة غانا

تضاعفت الشكوك بشأن مشاركة إلياس شاعر، لاعب وسط المنتخب المغربي، أمام غانا اليوم في مستهل مشوار أسود الأطلس ببطولة أمم إفريقيا، وذلك في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وتأكد لـ”كووورة” من مصادر خاصة داخل المنتخب المغربي، أن شاعر لم يكن مرتاحًا في آخر مران، واشتكى من بعض الإنزعاجات ولم يكمل الحصة التدريبية ويُرجح ألا يغامر به مدرب منتخب المغرب، وحيد خليلوزيتش، أمام غانا، خشية حدوث مضاعفات غير مرغوب فيها. ويعد شاعر من أبرز اكتشافات المنتخب المغربي خلال تصفيات مونديال 2022، حيث يعد مكسبا قويا في خط الوسط، خصوصا في ظل استبعاد لاعب تشيلسي، حكيم زياش، بقرار تأديبي من المدرب البوسني.

الكشف عن حكم مباراة تونس ومالي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم الجمعة الماضي، تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة تونس ومالي، المقررة الأربعاء القادم، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة أمم إفريقيا.

وسيساعد سيكازوي كل من: الأنجولي إيميليانو دوس سانتوس والتشادي عيسى يايا، فيما سيكون المكسيكي فرناندو جيريرو حكما للفار. وفي سياق متصل، كان محمد علي بن رمضان، نجم نسور قرطاج، قد قال في تصريحات خاصة لـ”كووورة”، على هامش الحصة التدريبية التي أُجريت قبل يومين وكانت مفتوحة للإعلاميين: “كل العناصر جاهزة كما يجب لهذا الرهان الإفريقي، وكل اللاعبين يعرفون ما ينتظرهم، ومسؤوليتنا الدفاع عن راية تونس”. وعن المنافسة في وسط الميدان، قال بن رمضان إن من يلعب عليه أن يقدم المطلوب منه، لأن مصلحة منتخب تونس فوق أي اعتبار. وأردف: “هدفنا الأول هو تشريف راية تونس، والذهاب بعيدا في المسابقة الإفريقية، لذا سندخل هذه الدورة بعزيمة كبيرة، من أجل إسعاد الجماهير التونسية”.

ماذا قدم صلاح ومحرز مع ليفربول ومان سيتي قبل خوض بطولة أمم إفريقيا؟

يستعد الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لقيادة منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 فى الكاميرون وينافس منتخب مصر فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان بالترتيب.

وقدم محمد صلاح أداء استثنائياً مع ليفربول خلال الموسم الجاري 2021-2022، قبل خوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، حيث خاض 26 مباراة مع الريدز بكافة المسابقات، وأحرز 23 هدفاً و9 تمريرات حاسمة. ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفاً، ويعد هداف الريدز في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف.

على الجانب الآخر، يحمل النجم رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، آمال منتخب الجزائر فى الحفاظ على اللقب الإفريقي فى الكاميرون. كان منتخب الجزائر قد توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر، بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية. وينافس منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، مع كل من منتخب كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

وظهر رياض محرز بمستوي رائع مع مانشستر سيتي منذ انطلاق الموسم الجاري، في جميع المسابقات، حيث لعب 25 مباراة وأحرز 13 هدفاً و5 تمريرات حاسمة.

الكاف يقرر إجراء 5 تبديلات لكل منتخب فى كأس أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، يوم السبت، إجراء 5 تبديلات لكل منتخب خلال مسابقة كأس أمم إفريقيا 2021، التى تنطلق خلال ساعات فى الكاميرون وأكد الكاف فى بيان رسمى على قاعدة التبديلات الخمسة لكل فريق خلال هذه المسابقة وذلك على النحو التالى:

1 – سيسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى.

2 – للحد من تعطيل المباراة، سيكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات بين الشوطين.

3 – إذا أجرى كلا الفريقين تبديلًا في نفس الوقت ، فسيتم احتساب هذا كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

4 – يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي.

5 – عند لعب وقت إضافي، سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي، ويحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي.

كما حدد الكاف الحد الأدنى من عدد اللاعبين في حالة وجود فريق متأثر بفيروس كورونا:

1 – إذا كانت نتيجة اختبار “كوفيد 19” لأي لاعب إيجابية، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

2 – سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعباً متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق أن يحل محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

3 – سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به أحد عشر (11) لاعبًا على الأقل خاسراً للمباراة بنتيجة 0-2.

4 – في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.

النسخة الـ33 تسجل رقمًا قياسيًا للمرة الأولى فى التاريخ

تشهد النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي انطلقت أول أمس في الكاميرون على رقم قياسي فريد لأول مرة فى تاريخ الكان.

وللمرة الأولى فى تاريخ كأس أمم إفريقيا، يشارك لاعبان لبلدين مختلفين في منافسات البطولة القاري، حيث يلعب الأخوان جوميز، ألفريد (حارس السنغال)، موريس (حارس غينيا بيساو”.

من جانب آخر، أعلن منتخب غينيا بيساو زيادة المصابين بفيروس كورونا إلي 10 حالات، قبل مواجهة السودان في إفتتاح مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وينافس منتخب غينيا بيساو في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، مع منتخب مصر ونيجيريا والسودان بالترتيب.

أصيب جوناس مينديز قائد وحارس منتخب غينيا بيساو بفيروس كورونا، وذلك قبل يومين من إنطلاق النسخة رقم 33 من كأس أمم أفريقيا، التى تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل.

وأكد اتحاد الكرة فى غينيا بيساو على إصابة الحارس جوناس مينديز، بعد إيجابية المسحة الطبية التى خضع لها جميع أفراد الفريق.

أضاف جاءت نتيجة اختبار جوناس مينديز إيجابية كاذبة عندما وصل المنتخب إلى ياوندي وتم عزله، ثم خضع مرة أخرى لاختبار آخر وكانت النتيجة إيجابية، الأمر الذى سيجعله خارج خيارات المدير الفنى لمدة 7 أيام على الأقل وفقًا لبروتوكول فيروس كورونا.

وسيخضع الحارس بعد 4 أيام لاختبار جديد، وسيكون موريس جوميس أو مانويل بالدي فى التشكيل الأساسي للمواجهة الأولى ضد السودان الثلاثاء.

الكاف يعلن التصنيف الرسمي للمنتخبات قبل قرعة تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التصنيف الرسمي الذي سيتم الاعتماد عليه في مراسم القرعة الخاصة بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وستجرى قرعة الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 يوم 22 جانفي في مدينة دوالا الكاميرونية. وسيتم تقسيم الفرق العشرة المتأهلة إلى مستويين بناء على تصنيف الفيفا الرسمي المنشور في نوفمبر الماضي.

وستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفا، على أن تقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى.

وأعلن الكاف التصنيف الرسمي على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.