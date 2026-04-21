ماذا يحدث إذا تناولت دواء منتهي الصلاحية؟

يشدّد الأطباء والخبراء على ضرورة تجنب تناول الأدوية منتهية الصلاحية لأنها قد تحتوي على بكتيريا، أو تفقد فعاليتها، أو تصبح سامة خاصة إذا كانت موجهة لأمراض خطيرة.

ووفقا لدراسة طبية، فإن الأدوية لا تفقد فعاليتها فجأة بعد انتهاء الصلاحية لكنها تبدأ بالتحلل تدريجيا وفقدان جزء من قوتها.

كما أكدت الدراسة أن بعض الأدوية تبقى مستقرة نسبيا، لكن الظروف (الحرارة، الرطوبة) تؤثر بشدة على سلامتها، وفقا لموقع sciencedirect.

تأثير تاريخ انتهاء الصلاحية على الأدوية

دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير تاريخ انتهاء الصلاحية على أنواع مختلفة من الأدوية:

المضادات الحيوية

قد لا يقضي تناول المضادات الحيوية منتهية الصلاحية على البكتيريا تماما. هذا قد يؤدي إلى تفاقم العدوى وتشجيع مقاومة المضادات الحيوية مما يجعل علاج العدوى المستقبلية أكثر صعوبة.

مسكنات الألم

مسكنات الألم مثل ايبوبروفين قد يفقد الباراسيتامول مفعوله مع مرور الوقت. في الحالات الخفيفة، يعني ذلك ببساطة عدم الشعور بتسكين الألم. ولكن إذا تناولت جرعة زائدة لتعويض ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الكبد أو الكلى.

الأنسولين

الأنسولين حساس جدا لدرجة الحرارة والوقت. قد لا يتحكم الأنسولين منتهي الصلاحية في سكر الدم بفعالية، مما قد يؤدي إلى: ارتفاع السكر في الدم ومضاعفات خطيرة أخرى لدى مرضى السكري.

أدوية القلب

بالنسبة لمرضى القلب، قد تفقد الأدوية منتهية الصلاحية، مثل النتروجليسرين أو مميعات الدم، فعاليتها. وقد يُسبب ذلك عواقب وخيمة، مثل ألم الصدر أو السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

قطرات العين أو الأذن

بمجرد فتحها، تصبح عرضة للتلوث. قد يؤدي استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها إلى التهابات العين أو تهيجها.

شراب السعال أو الأدوية السائلة

السوائل أكثر عرضة لنمو البكتيريا أو العفن بعد انتهاء صلاحيتها. ويمكن أن تسبب اضطراب المعدة، أو العدوى، أو ردود الفعل التحسسية، حسب موقع doctorspot.

ماذا يحدث عند تناول دواء منته الصلاحية؟

انخفاض الفعالية

بعد تاريخ الانتهاء، يبدأ الدواء بفقدان قوته تدريجيا. قد لا يعطي التأثير العلاجي المطلوب، خصوصا في الأمراض التي تحتاج جرعة دقيقة (مثل الضغط أو العدوى).

تغير التركيب الكيميائي

بعض الأدوية قد تتحلل بمرور الوقت، خاصة إذا كانت سائلة أو مخزنة بشكل سيئ (حرارة/رطوبة) هذا قد يؤدي إلى مواد أقل فائدة أو غير مستقرة.

آثار جانبية محتملة

في حالات قليلة، قد يسبب الدواء المنتهي:

ـ اضطرابات في المعدة.

ـ حساسية أو تهيج.

ـ بعض المضادات الحيوية، وفقا لموقع fda.

هل طريقة تخزين الدواء تؤثر على صلاحيته؟

نعم، طريقة تخزين الدواء لها دور كبير في الحفاظ على فعاليته. بعض الأدوية مثل الأنسولين أو الأدوية التي يجب أن تحفظ في الثلاجة، ويمكن أن تفقد فعاليتها إذا لم تُخزن بطريقة صحيحة.

أيضا، هناك أدوية أخرى تكون حساسة للحرارة أو الضوء، وعندما لا يتم تخزينها بالشكل الصحيح، يمكن أن تصبح غير صالحة للاستخدام حتى قبل انتهاء صلاحيتها.

هل تاريخ الصلاحية مجرد حيلة تسويقية؟

البعض يعتقد أن تاريخ الصلاحية على علب الأدوية مجرد حيلة تسويقية من الشركات لبيع المزيد من الأدوية. لكن، من المهم أن تعرف أن هذا التاريخ يعتمد على دراسات علمية تم إجراؤها لضمان سلامة وفعالية الدواء.

وبالرغم من ذلك، قد تكون هناك بعض الأدوية التي تظل صالحة للاستخدام بعد تاريخ الصلاحية لفترة طويلة إذا تم تخزينها بشكل صحيح.

ماهي مدة صلاحية الأدوية؟

حددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية “NHS” البريطانية، مدة صلاحية الأدوية، وهي على النحو التالي:

القطرات: شهر واحد بعد الفتح

قطرات الأنف: 3 أشهر بعد الفتح.

المضادات الحيوية الشراب: أسبوع واحد بعد الفتح.

أدوية الشراب: 6 أشهر بعد الفتح.

البرشام والكبسولات: على حسب ما هو مدون على العلبة.