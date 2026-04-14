مارسيليا يدخل السباق للتعاقد مع محرز

المفاوضات مع محيط اللاعب ووكلاء أعماله بدأت

ذكر موقع “إرم نيوز” أن فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مهتم بالتعاقد مع قائد المنتخب الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي.

وتألق النجم الجزائري البالغ 35 سنة، وقاد الفريق السعودي حامل اللقب للتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بتسجيل هدف الفوز على الدحيل القطري في الأشواط الإضافية.

وبدأ رياض محرز مسيرته كلاعب في فرنسا في فريق لوهافر حيث لعب له 3 مواسم في دوري الدرجة الثانية، قبل الانتقال لفريق ليستر سيتي الإنجليزي حيث صنع رفقته معجزة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 2016.

وبعد مسيرة رائعة رفقة مانشستر سيتي توج خلالها بـ11 لقبا أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، رحل في صيف 2023 نحو الأهلي السعودي.

وقاد رياض محرز الفريق السعودي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي في 2025.

وذكرت صحيفة “ناسيونال” أن أولمبيك مارسيليا يرغب في ضم النجم الجزائري الصيف القادم، وبدأ بالفعل مفاوضات مع محيط اللاعب ووكلاء أعماله.

ويستعد رياض محرز لقيادة المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا الصيف القادم، حيث يواجه في المجموعة العاشرة الأرجنتين حامل اللقب والنمسا والأردن.