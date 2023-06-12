ماسك يحارب الشواذ بوثائقي عن المرأة حقق مشاهدات خيالية

نشره على تويتر بعد حذفه من يوتيوب

حقق وثائقي عن المرأة، يحارب الشواذ، نشره الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تويتر بعد حذفه من طرف شركة يوتيوب مشاهدات خيالية في ظرف وجيز.

وقالت تقارير إخبارية إن تغريدة الوثائقي الأمريكي (?What is a Woman) الذي يناقش فكرة المتحولين جنسيا، تخطت حاجز الـ170 مليون مشاهدة على تويتر منذ نشره يوم الجمعة 9 جوان الجاري.

وحظى الفيلم باهتمام واسع فور نشره على تويتر، ونال دفعة قوية بعد الترويج له من طرف إيلون ماسك، الذي علق في تغريدة شاهدها نحو 90 مليون شخص، وقال إن الفيلم يجب أن يشاهده كل الآباء والأمهات.

وفي تغريدة لاحقة قال: “لدينا قوانين تحمي القاصرين”.

وحاز الفيلم الفيلم الذي أنتجته شركة (The Daily Wire) وقدمه المذيع الأمريكي مات والش، على إعجاب ملايين الأشخاص عبر العالم.

وقال مشاهدوه إنه إنتاج قيم يكشف عن الصورة الحقيقية لمروجي المثلية والتحول الجنسي للأطفال وغيرها من الأفكار المرفوضة في جميع الأديان.

وتعرف الجهة المنتجة الفيلم بأنه “السؤال الذي لا يسمح لك بطرحه، والفيلم الوثائقي الذي لا يرغبون أن تشاهده”، بدليل حذفه من منصة يوتيوب.

ووصفت مضمونه بأنه “رحلة والش، الكوميدية والمزعجة للغاية، حيث يتساءل عن المنطق وراء حركة الأيديولوجيا الجندرية التي استهدفت النساء والأطفال”.

ويحاول والش، في رحلته طوال الفيلم، أن يجيب عن السؤال “ما هي المرأة؟” فيسأل الأطباء النفسيين، والرجال في الشوارع، وأفرادا من قبائل الماساي بأفريقيا، ليحصل على إجابات مختلفة.

ويناقش المذيع فكرة ترويج التحول الجنسي وخصوصا للأطفال، إذ ينتقد أن تكون هذه المواضيع معروضة للنقاش لأطفال لا يمكنهم تمييز الحقيقة من الخيال، ولا يملكون القدر الكافي من الوعي لاتخاذ قرار بهذه الخطورة.

واحتفى صانع الفيلم والش بهذا الرواج الكبير غير المتوقع، وعلق عبر حسابه على تويتر اليوم “110 ملايين مشاهدة (زادت لاحقا إلى أكثر من 170 مليونا) و120 ألف إعادة تغريد (زادت لاحقًا إلى نحو 166 ألف)، هذا لا يصدق”.

وأشاد نشطاء بالفيلم وبالطرح الذي قدمه المذيع، والذي أظهر حقيقة الكثير من الادعاءات التي يكررها المروجون للتحول الجنسي، كما نال إعجاب مشاهديه، الذين انتقدوا تلك الأفكار التي بدأت في الانتشار رغم فسادها الواضح، وافتقادها لأي منطق حقيقي.

ووجه الوزير الأمريكي السابق بن كارسون التحية لماسك، لإتاحة الفيلم ودعمه عبر تويتر، مطالبًا الجميع بمشاهدة الفيلم، معلقًا: “يجب علينا حماية أطفالنا”.

وكانت تقارير إخبارية سابقة قد كشفت أن لماسك ابنة عابرة جنسيا تبلغ 19 عاما، حيث قامت عام 2022 باتخاذ الخطوات القانونية لتغيير اسمها ونوعها، قائلة إنها لم تعد ترغب بأي شكل من الأشكال في الانتساب لوالدها البيولوجي.

وكانت ابنة مالك تويتر ذكرا يسمى خافيير ألكسندر ماسك قبل أن تتحول ويصبح اسمها فيفيان جينا ويلسون، ومن المرجح أن هذه القضية هي التي جعلت الملياردير الأمريكي يحارب المثلية والتحول الجنسي.