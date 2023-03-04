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ماكرون لن يقابل محمد السادس في الغابون

الشروق أونلاين
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ماكرون لن يقابل محمد السادس في الغابون
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ماكرون ومحمد السادس

لن يقابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للغابون، العاهل المغربي محمد السادس. على الرغم من تزامن إقامتهما في البلاد، حسب ما أكدته وسائل إعلام فرنسية.

ويجري ماكرون زيارة رسمية إلى الغابون، في مستهلّ جولة إفريقية تشمل أيضا كلّ من أنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جهته، يقيم محمد السادس في إحدى جزر الغابون السياحية منذ مطلع العام الجاري. وقد ألغى زيارة مبرمجة إلى السنغال الأسبوع الماضي، بسبب إصابته بـ“نزلة برد”.

وقالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية يوم الخميس:”إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس يقيمان بالصدفة في الغابون بداية شهر مارس. وبحسب معلوماتنا، لم يتم تحديد موعد لقاء بين قائدي البلدين”.

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