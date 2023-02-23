“نزلة برد” تلغي زيارة محمد السادس إلى السنغال

أعلنت وزارة القصور الملكية بالمغرب، مساء الأربعاء، إن محمد السادس، تعرض لنزلة برد، وذلك بعد أيام من ظهوره بالغابون التي يقيم بإحدى جزرها منذ مطلع سنة 2023.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الملك محمد السادس “تعرض حفظه الله لنزلة برد”، وأن طبيبه الخاص أوصى “بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام”.

وكان مرتقبا أن يجري محمد السادس زيارة رسمية إلى السنغال لثلاثة أيام وفق الحكومة السنغالية، وسبقه إلى هناك وزير خارجيته ناصر بوريطة، بشكل يعني أن الزيارة ألغيت في آخر لحظة.

ويجهل إن كان محمد السادس، قد عاد إلى المغرب أم مازال في إقامته في قصره بأشهر منتجع ساحلي في الغابون. على ساحل المحيط الأطلسي.

وأضحت الحالة الصحية لملك المغرب (59 عاما) مادة دسمة لوسائل الإعلام في إسبانيا وفرنسا بالدرجة الأولى، بحكم أن الرجل يقضي خلال السنوات الأخيرة فترات طويلة خارج البلاد.

وحسب هذه المصادر الإعلامية فإن المرض جعل العاهل المغربي، بعيدا عن إدارة الحكم في بلاده، حيث ينوب عنه مجموعة من المستشارين وقادة الأمن إدارة شؤون الحكم.

بعد غياب طويل.. محمد السادس يظهر في الغابون ومعه مساعدات إنسانية

وبعد غياب طويل عن الأنظار ظهر ملك المغرب محمد السادس، يوم 15 فيفري 2023 بالقصر الرئاسي في الغابون، إلى الرئيس علي بونغو، وذلك بعد إقامة لأسابيع في قصره بأشهر منتجع ساحلي في هذا البلد الإفريقي.

وحسب وسائل إعلام أجرى محمد السادس وعلي بانغو محادثات بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين تناولت التعاون في عدة مجالات.

ونشر رئيس الغابون تغريدة حول اللقاء، أكد فيها أنه اجرى مع ملك المغرب، تناولت العلاقات الثنائية وكذا قضايا دولية.

كما ظهر محمد السادس وعلي بانغو في صورة أخرى، قالت وسائل إعلام أنها خلال الإشراف على تسليم هبة قدمتها الرباط للفلاحين الغابونيين تتمثل في 2000 طن من الأسمدة.

ويعد ظهور ملك المغرب الأول من نوعه منذ أسابيع، حيث ذكرت وسائل إعلام دولية سابقا أنه بعد عودته من رحلة باريس، اختار قضاء عطلة رأس السنة الميلادية في قصره بأشهر منتجع ساحلي في الغابون. على ساحل المحيط الأطلسي.

وذكرت أن ملك المغرب يتواجد في جزيرة بوانت دينيس، على مشارف نهر كومو، التي تتميز بسلسلة من الشواطئ الرملية الطويلة. والتي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن ليبرفيل، عاصمة الغابون.

وعن تفاصيل الرحلة تقول صحيفة إسبانية إنه في هذه الجزيرة الغابونية، عادة ما يعيش ملك المغرب حياة بدخ مع التنزه والتسوق في بعض المتاجر.

وأوضحت أنه من غير المعروف هوية الأصدقاء الذين يرافقون الملك هذه الأيام. لكن غالبًا ما يكون الإخوة زعيتر الثلاثة، الخبراء في فنون الدفاع عن النفس، جزءًا من حاشيته.

وأوضحت أنه انضم إليهم قبل بضعة أشهر رياضي آخر بنفس الصورة، يوسف قدور من مدينة مليلية، والذي أصبح نائب مسؤول الرياضة في مدينته. وكان بجوار الملك في الفيديو المثير للجدل بباريس، وفي فيديو آخر، سجل في 6 ديسمبر 2022، بالرباط خلال الإحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بمونديال قطر.