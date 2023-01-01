بعد باريس.. محمد السادس يقضي عطلة رأس السنة بهذه الجزيرة الإفريقية

كشفت وسائل إعلام إسبانية، إن ملك المغرب محمد السادس اختار قضاء عطلة رأس السنة الميلادية في قصره بأشهر منتجع ساحلي في الغابون. على ساحل المحيط الأطلسي.

ونقلت صحيفة “إل كونفيدونسيال” أن ملك المغرب يتواجد في جزيرة بوانت دينيس، على مشارف نهر كومو، التي تتميز بسلسلة من الشواطئ الرملية الطويلة. والتي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن ليبرفيل، عاصمة الغابون.

وحسب الصحيفة فإن وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي أشارت إلى رحلة الغابون على أنها “زيارة عمل ثنائية”، فيما قالت أخرى أنها “عطلة خاصة تتزامن مع رأس السنة الجديدة”.

وعن تفاصيل الرحلة تقول الصحيفة الإسبانية إنه في هذه الجزيرة الغابونية، عادة ما يعيش ملك المغرب حياة بدخ مع التنزه والتسوق في بعض المتاجر.

وأوضحت أنه من غير المعروف هوية الأصدقاء الذين يرافقون الملك هذه الأيام. لكن غالبًا ما يكون الإخوة زعيتر الثلاثة، الخبراء في فنون الدفاع عن النفس، جزءًا من حاشيته.

وأوضحت أنه انضم إليهم قبل بضعة أشهر رياضي آخر بنفس الصورة، يوسف قدور من مدينة مليلية، والذي أصبح نائب مسؤول الرياضة في مدينته. وكان بجوار الملك في الفيديو المثير للجدل بباريس، وفي فيديو آخر، سجل في 6 ديسمبر 2022، بالرباط خلال الإحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بمونديال قطر.

وأضافت أنه عادة ما تكون فرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية، مع حفنة من جنود القوات الخاصة، ترسو في مكان ليس بعيدًا عن مقر إقامته في حالة ظهور أي تهديد لأمنه، ولكن حتى الآن لم يتدخل أبدًا حتى في جانفي 2019. عندما كان هناك تهديد لأمنه. بعد محالوة الانقلاب في الغابون.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال عام 2022، التي يقضي فيها العاهل المغربي أيام إجازة في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، حيث له علاقة خاصة مع رئيسه علي بونغو.

وكانت الرحلة الأولى الغابون في نهاية فبيفري. حيث مكث هناك خمسة أسابيع. عاد بعدها إلى المغرب في بداية أفريل، أي قبل حلول شهر رمضان.

وحسب نفس المصدر، مع هذه الزيارة سيكون العاهل المغربي قد أمضى هذا العام ما يزيد عن خمسة أشهر خارج المغرب. وإلى جانب إقامته في الغابون قضى 4 أشهر في فرنسا والتي شهدت ثلاث رحلات خاطفة إلى الرباط بين 1 جوان وأوائل أكتوبر.

وفي فرنسا يقيم محمد السادس في القصر القريب من برج إيفل، الذي اشتراه عليه في جويلية 2020 مقابل 80 مليون يورو، إلى جانب قلعة بيتز التي تبعد 75 كيلومترًا شمال شرق باريس.

وهذه القلعة اشتراها والده الحسن الثاني في السبعينيات. وهناك العديد من الشهادات المصورة عن الفترة التي قضاها في باريس، من بينها الفيديو الشهير الذي ظهر في نهاية شهر أوت، والذي يبدو أنه يواجه بعض الصعوبة في الحفاظ على توازنه.

وحسب الصحيفة الإسبانية فالغياب المطول للعاهل المغربي، الذي تتجاهله الصحافة، يطرح مشكلة حكم في بلد غارق في أزمة اقتصادية خطيرة.

وحسبها فالإقامة التي بدأها “أمير المؤمنين” في هذه الجزيرة تؤكد أن الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي إسبانيا والمغرب، لا يمكن عقده في جانفي. وبالتالي لقاء رئيس الوزراء الإسباني مع ملك المغرب. وفق تقليد سنوي وفقًا لمعاهدة الصداقة الإسبانية المغربية لعام 1991،وكان آخر اجتماع في عام 2015.