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ما حقيقة الصورة المتداولة حول ظهور أغلى سيارات العالم بالجزائر؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة الصورة المتداولة حول ظهور أغلى سيارات العالم بالجزائر؟

مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات جزائرية إدعى ناشروها أنها لسيارة من طراز بوغاتي، الذي يُعدّ من الأغلى ثمناً في العالم، تجول في الجزائر، فما صحة ذلك؟

ويظهر في الصورة موكب من السيارات الفخمة تتقدّمها سيارة من نوع بوغاتي التي تباع بملايين الدولارات.

وجاء في التعليق المرافق “أول سيارة بوغاتي تدخل الجزائر وتحديداً مدينة وهران”.

أصل الصورة

وحسب موقع فرانس برس المختص في تقصي حقيقة الصور والفيديوهات فإن هذه الأخيرة مقتطفة من فيديو منشور على موقع تيك توك في 24 يناير 2022، قيل إنه يصور المغني El Alfa لدى وصوله إلى منطقة Herrera في جمهورية الدومينيكان بسيارته من نوع بوغاتي.

وبالفعل يحتوي الفيديو على عناصر تشير إلى أنه مصوّر في جمهورية الدومينيكان الواقعة في البحر الكاريبي.

ومن هذه العناصر تشابه لوحة السيارات الظاهرة في الفيديو مع تلك المعتمدة في جمهورية الدومينيكان والمؤلفة من ستّة أرقام وعلى يسارها حرف باللاتينية.

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التعليقات
1
  • adrari

    لمبرقيني جاتكم بزاف على الجزائر .....بهدلتونا نتاع الصح

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