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ما حقيقة صور احتراق برج خليفة بسبب صورايخ الحوثيين؟

الشروق أونلاين
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ما حقيقة صور احتراق برج خليفة بسبب صورايخ الحوثيين؟

بعد أقل من 24 ساعة على اعتراض الإمارات صاروخاً بالستياً أطلقه متمردو اليمن مساء الأحد، في ثالث هجوم خلال شهر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر اندلاع حريق في برج خليفة بعد تعرضه لصواريخ الحوثيين. إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة بل يعود لحريق فندق في دبي عام 2016.

وجاء في التعليق المرافق “إخلاء الأبراج والمولات التجارية وبعض المنشآت في دبي وأبو ظبي بسبب القصف الصاروخي على الإمارات”.

وحصد الفيديو عشرات المشاركات وآلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.

هجوم صاروخي ثالث في شهر على الإمارات

وبدأ انتشار الفيديو بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه المتمردون في اليمن باتجاه أراضيها، في ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر.

من جهة أخرى، أكد المتمردون الحوثيون على لسان المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع أنهم أقدموا على “ضرب أهداف نوعية وهامّة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار البالستيّة، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد 3”.

وتشارك الإمارات في تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن دعماً للحكومة اليمنية من العام 2015 ضدّ الحوثيين.

إلا أن الفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة. فما حقيقته؟

حريق فندق عام 2016

عدا عن أن خبر احتراق برج خليفة بسبب هجوم الحوثيين ليس صحيحاً، وفقاً لصحافيي وكالة فرانس برس في دبيّ، أرشد التفتيش على محرّكات البحث عن الفيديو إلى مقاطع مشابهة نشرتها وسائل إعلام عدّة قبل سنوات.

وتُظهر هذه المقاطع حريقاً اندلع في أحد فنادق دبيّ قبيل الاحتفال برأس السنة عام 2016.

والحريق الذي اندلع في فندق “العنوان داون تاون” القريب من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، نتج عن احتكاك كهربائي وأدى إلى إصابة 16 شخصاً آنذاك.

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