ما صحة المعلومات حول ترشح سيف الاسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية؟

تداولت العديد من مواقع التواصل الإجتماعي الليبية خبر اعلان محامي سيف الإسلام القذافي ترشّح موكّله للانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في ديسمبر المقبل فما صحة ذلك؟.

جاء في المنشورات المتداولة “محامي سيف الإسلام القذافي منذ قليل يعلن ترشّح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقريباً جداً سيظهر في بثّ مباشر وسيلقي كلمة للشعب الليبي”.

ونالت هذه المنشورات آلاف التعليقات في الصفحات الليبيّة التي تداولتها، وذلك بعد ساعاتٍ على توجّه محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي بـ”كلمة مصوّرة إلى الشعب الليبي” بتاريخ العشرين من يوليو 2021.

ماذا جاء في الكلمة؟

دعا الزايدي في كلمته التي نشرت على “قناة الجماهيريّة العظمى” المؤيّدة للقذافي، الشعب الليبي إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات العامّة في ليبيا.

ولم يأت الزايدي بأي شكلٍ من الأشكال على ذكر ترشّح سيف الإسلام القذافي ولم يعلن عن ظهورٍ مرتقبٍ له.

الانتخابات الليبيّة موضع تساؤلات

منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله في خضم ثورة شعبية عام 2011، تحاول ليبيا تجاوز عقدٍ من العنف.

ومن المفترض أن تنظّم انتخابات عامّة في البلاد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، لكنّها أصبحت موضع تساؤلات متزايدة بعد فشل الحوار السياسي الأخير الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الاتفاق على شروط الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ما مصير سيف الإسلام القذافي؟

سيف الإسلام القذافي (46 عاماً) مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية خلال قمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضدّ حكم والده.

واعتقل في نوفمبر 2011 في الجنوب الليبي. إلاّ أنّ المجموعة المسلّحة التي تحتجزه أعلنت في جوان2017 إطلاق سراحه، لكنّ هذا الأمر لم يتأكّد ولا يزال مصيره مجهولاً.

وفي جوان الماضي، نقلت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن القذافي ينوي الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، وهو خبرٌ نفاه محاميه لوسائل إعلام ليبيّة.