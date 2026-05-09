ما هو فيروس هانتا الذي ظهر على سفينة سياحية وأثار قلق العالم؟

أعاد خبر وفاة ثلاثة أشخاص جراء تفشٍ لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية فاخرة، إلى الأذهان مشاهد القلق المرتبطة بتفشي كورونا خلال السنوات الماضية. وطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الفيروس، وطرق انتقاله، ومدى خطورته على الصحة العامة.

حسب خبراء منظمة الصحة العالمية فإن فيروسات هانتا هي فيروسات تنقلها القوارض وقد تصيب البشر وتسبب المرض. وتقدر منظمة الصحة العالمية ‌إصابة ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف إنسان سنويا على مستوى العالم، وتختلف شدة المرض حسب السلالة.

وينتشر فيروس هانتا في الأساس عن طريق القوارض، ويصيب البشر عن طريق ملامسة الفئران أو الجرذان أو بولها أو برازها أو لعابها، وغالبا ​ما يحدث ذلك عندما ينتقل الفيروس عبر الهواء في أثناء تنظيف المناطق الموبؤة. وفي حالات أقل شيوعا، ​ينتشر عبر الأسطح الملوثة.

وأكدت منظمة ​الصحة العالمية الأربعاء الماضي أن التفشي الواقع على متن السفينة السياحية هو فيروس هانتا من سلالة الأنديز.

تسبب فيروسات هانتا الشائعة في أجزاء مختلفة من العالم أعراضا أو أمراضا مختلفة وبعضها لا يسبب أي أعراض على الإطلاق.

وتقول منظمة الصحة إن الأعراض تبدأ في الظهور عادة بعد أسبوع إلى ثمانية أسابيع من التعرض للفيروس، وقد تشمل الحمى وآلام العضلات ومشكلات في الجهاز ​الهضمي.

ومن المعروف في أوروبا وآسيا أن فيروسات هانتا تسبب الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية تصيب في الأساس الكلى والأوعية ​الدموية.

وقد تسبب العدوى في الأمريكيتين متلازمة هانتا القلبية الرئوية التي تتطور بسرعة وتؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين إلى جانب مضاعفات ‌في ⁠القلب.

وتقول منظمة الصحة إن معدلات الوفيات الناجمة عن متلازمة هانتا القلبية الرئوية تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بما بين واحد و15 بالمئة من الإصابات الشائعة في آسيا وأوروبا.

هل يمكن علاج عدوى فيروس هانتا؟

حسب منظمة الصحة لا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس هانتا، لذا يتركز العلاج الحالي على الرعاية الداعمة، بما في ذلك الراحة وشرب السوائل. وقد يحتاج المرضى إلى دعم تنفسي ​مثل جهاز التنفس الصناعي.

وتركز ​الوقاية على الحد من ملامسة ⁠القوارض من خلال تدابير مثل الحفاظ على نظافة الأماكن والأسطح.

تقول منظمة الصحة العالمية إن ​التفشي الذي ⁠حدث على متن السفينة السياحية غير معتاد ويجري تحري الأمر من جانب خبراء من المنظمة وعدة دول، لكن المخاطر على الصحة العامة لا تزال منخفضة.

وحذر فرع منظمة الصحة العالمية في الأمريكيتين في ديسمبر الماضي من أن الإصابات بفيروس هانتا ⁠آخذة في ​الارتفاع في المنطقة، لا سيما في بوليفيا وباراجواي. وشهدت البرازيل والأرجنتين ​زيادة في معدل الوفيات. وسجلت الأرجنتين أكبر عدد من الإصابات.

وشهدت الأرجنتين 21 حالة وفاة العام الماضي بمعدل وفيات بلغ 32 بالمئة بين 66 شخصا ​أصيبوا بمتلازمة هانتا الرئوية، مقارنة بمتوسط 15 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية.