مباحثات بين الجزائر وإيران حول الترشّح للالتحاق بمجموعة بريكس (فيديو)

تبادل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الإيراني أمير حسين عبداللهيان يوم السبت بطهران، “المعلومات والتحاليل حول ترشح كل من الجزائر وإيران لعضوية مجموعة البريكس”.

وقال عطاف الذي يجري زيارة لإيران، في تصريحه للصحافة عقب اللقاء إن “مجموعة بريكس أثبتت أهميتها في الوضع الدولي الراهن”.

وقدّم البلدان بالفعل طلبات رسمية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية التي تضمّ في الوقت الحالي كلّ من روسيا، الصين، جنوب إفريقيا، البرازيل والهند.

مباحثات مطوّلة بين عطاف ونظيره الإيراني

وحسب بيان للخارجية، فقد أجرى الوزيران مباحثات مطولة في إطار الزيارة التي يجريها عطاف لطهران، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

واستعرض الوزيران في لقائهما واقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية. فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد عطاف في تصريحه “اتفاقه مع نظيره الإيراني على مباشرة التحضيرات الضرورية لعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة العليا، إلى جانب تفعيل غيرها من آليات التعاون الثنائي”.

حيث أبرز الوزير “ضرورة التركيز على القطاعات التي تحظى بمكانة هامة وأولوية خاصة. لاسيما قطاعات الطاقة والصناعة والفلاحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الأدوية والمعدات الطبية”.

عطاف يطلع نظيره الإيراني على جهود الجزائر في نشر الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا

كما تناول الوزيران “الأزمة الراهنة في العلاقات الدولية، وقضايا تصفية الاستعمار لاسيما في فلسطين وفي الصحراء الغربية. إلى جانب الأزمات في اليمن وليبيا والسودان”.

في هذا الشأن، قال عطاف إنه أطلع نظيره الإيراني على “جهود الجزائر ومساعيها الرامية للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليا”.

وأشار عطاف بالخصوص إلى “مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا. والدور الذي تضطلع به بلادنا في قيادة مسار السلم والمصالحة في مالي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل”.