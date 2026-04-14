مباحثات جزائرية مصرية لإطلاق مشروع إنتاج الحديد المختزل وتطوير صناعة الصلب

بحثت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع وفد من مجموعة “حديد عز” المصرية فرص الاستثمار في قطاع الحديد والصلب، مع طرح مشروع لإنجاز وحدة لإنتاج الحديد المختزل المباشر (DRI) في الجزائر، ضمن توجه لتوسيع النشاط نحو إنشاء مجمع صناعي متكامل يغطي مختلف مراحل إنتاج الحديد والصلب.

وجاءت هذه المباحثات خلال استقبال الوكالة، يوم أمس الاثنين، وفداً مصرياً ضم عدداً من مسؤولي المجموعة، يتقدمهم العضو المنتدب لشركة العز للصلب، رائد الببلاوي، إلى جانب إطارات مختصة بالجوانب التقنية والقانونية والتطويرية.

وخلال اللقاء، قدمت مجموعة “حديد عز” عرضاً مفصلاً حول المشروع الاستثماري المزمع تجسيده، والذي يرتكز في مرحلته الأولى على إنتاج الحديد المختزل المباشر، مع آفاق مستقبلية لتوسيعه نحو إنشاء مجمع صناعي متكامل، بما يعزز سلاسل الإنتاج في قطاع الحديد والصلب.

في المقابل، استعرضت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمام الوفد المصري مختلف عناصر مناخ الاستثمار في الجزائر، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية المعتمدة، والتحفيزات والامتيازات الموجهة للمستثمرين، فضلاً عن آليات المرافقة وتوفير العقار الصناعي وفق الخصائص التقنية للمشاريع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي الوكالة لتعزيز فرص الاستثمار واستقطاب المشاريع الصناعية الكبرى، بما يسهم في دعم قدرات الإنتاج الوطني في قطاع الحديد والصلب.