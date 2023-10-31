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العالم

مجزرة صهيونية جديدة في مخيّم جباليا شمال غزة

الشروق أونلاين
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مجزرة صهيونية جديدة في مخيّم جباليا شمال غزة
ح.م
مجزرة في مخيم جباليا

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاحتلال قصف بالطيران الحربي عمارة سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أدى إلى تدميرها، وتمدير المنازل المحيطة بها وسط مخيم جباليا.

وقال المصدر ذاته إن القصف أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المواطنين. حيث نقل عدد منهم إلى المستشفى الإندونيسي، وجرى تحويل آخرين إلى مستشفى الشفاء.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف جريح.

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