مجزرة مستشفى المعمداني.. بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية

عبر الرئيس الامريكي جو بايدن عن تأييده للطرح الإسرائيلي واتهمام حركة حماس بشأن القصف الذي تعرض له مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد كحصيلة اولية.

وفي كلمة له خلال لقائه بنتنياهو قال بايدن “حزنت وغضبت بشأن الانفجار في مستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم”.

وتابع الرئيس الأمريكي “نريد أن نتأكد من أن إسرائيل تملك ماتحتاجه للرد على هجمات حماس”.

ووصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إلى تل أبيب، في ظل التصعيد في قطاع غزة واستشهاد أكثر من 500 شخص في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني..

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل ليؤكد مؤازرته لها، وليناقش مع المسؤولين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بحيث لا تستفيد منها حماس.

وفجر الأربعاء، قال بايدن، إنه وجه فريقه الخاص بجمع المعلومات حول ملابسات قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي خلف أكثر من 500 قتيل، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

حيث قال جو بايدن في تدوينة بحسابه على منصة “إكس”: “أشعر بالغضب والحزن العميق إزاء الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “فور سماعي بهذه الأخبار تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأصدرت توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص بي لمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط”.