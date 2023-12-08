مجلس الأمن ينظر وقف إطلاق النّار في غزّة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، اليوم الجمعة 8 ديسمبر، وذلك استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الهيأة.

يعقد مجلس الأمن الدّولي جلسة، اليوم الجمعة 8 ديسمبر، وذلك استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الهيأة.

وسينظر المجتمعون في وقف أنساني لإطلاق النار في غزّة، كما يتوقع أن يصوتوا على مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو المشروع الداعي إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع الرهائن، وضمان الوصول الإنساني.”

أثناء خطابه أمام المجلس المجتمع اليوم بطلبه، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على ثلاثة نقاط رئيسية. فتحدث غوتيريش عن عدم وجود حماية فعالة للمدنيين في غزة، كذلك نفاذ الغذاء، فوفق ما أفاد به برنامج الأغذية العالمي هناك خطر كبير للجوع الشديد والمجاعة في غزة. كذلك انهيار النظام الصحي في غزة فيما تتصاعد الاحتياجات.

كما شدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة. وحث مجلس الأمن الدولي على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل “الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة”.